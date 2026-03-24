Слаб сняг, облаци и мъгли: Неподходящо за планински туризъм

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно и мъгливо, превалява слаб сняг и температурите са между минус три и минус пет градуса.

Съоръженията по курортите работят.

Още: Мъгла, ветрове и минусови температури: Лошо време в планините

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000 метра – от дъжд. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 3°-4°, на 2000 метра – около минус 3°.

Още: Облаци и мъгли: Лошо време за планински туризъм