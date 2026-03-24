Шакира завършва турнето си в страната, в която бе обвинена, че укрива данъци

24 март 2026, 9:25 часа 0 коментара
Шакира завършва турнето си в страната, в която бе обвинена, че укрива данъци

Поп звездата Шакира ще приключи рекордното си световно турне с концертна резиденция в Мадрид, съобщи промоутърът Live Nation. Поредицата от шест концерта ще се проведе на 18, 19 и 20 септември, както и на 25, 26 и 27 септември, като е възможно да бъдат добавени допълнителни дати в зависимост от интереса. Изявите ще се състоят на временно изградено съоръжение в южната част на испанската столица, наречено "Стадион Шакира", с капацитет около 50 000 души, съобщи президентът на Live Nation Испания Пино Салиочо, цитиран от АФП. "Концертите в Мадрид ще бъдат "празник на живота" и на латино културата, допълни той.

"Испания е мястото, където ще дадем всичко от себе си. Шоуто ще бъде нещо, което хората никога не са виждали. Много съм развълнувана", заяви Шакира в интервю за испанския всекидневник "EL PAÍS".

Резиденцията ще отбележи финала на турнето "Women Don’t Cry Anymore", превърнало се в най-печелившото турне на латино изпълнител в историята. Шакира започна турнето миналата година в Бразилия, където през май ще изнесе безплатен концерт на плажа Копакабана в Рио де Жанейро, следвайки примера на Мадона и Лейди Гага.

След данъчните драми

Това ще бъдат първите ѝ концерти в Испания от осем години насам, както и първите след постигнатото през 2023 г. споразумение с испанските власти по дело за данъчни нарушения. Като част от споразумението 49-годишната певица плати глоба от над 7,3 милиона евро, след като преди това уреди задължения за още 17,45 милиона евро към испанската данъчна служба. Случаят беше свързан с периода, в който тя живееше в Барселона с испанския футболист Жерар Пике. Двамата, които имат двама сина, се разделиха през 2022 г., съобщава БГНЕС.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
