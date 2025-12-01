Украйна срещу Русия: Честита нова 1939-та година

Авторът Благойче Атанасоски е популярен политически анализатор в Северна Македония. Това е негова статия за войната в Украйна, написана специално за Actualno.com. Запазваме умишлено някои от езиковите особености на текста.

Един от най-известните цитати, вероятно на най-великия руски писател Лев Николаевич Толстой, "всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно по свой начин...", от световния бестселър "Ана Каренина", може да се преведе и така: „Всички щастливи нации си приличат, всяка нещастна нация е нещастна по свой начин“.

В този случай можем с право да заключим, че украинската нация и народ са едни от най-нещастните нации, със сигурност на европейския континент, ако не и в целия свят. Тези дни се навършиха деветдесет и две години от "голодомора" (на украински), или по-известен у нас като гладомор - системна репресия от страна на съветските власти на Сталин за крайно обедняване чрез насилствена и жестока колективизация на цялата храна и добитък на украинския народ, довела до смъртта между 3,5 и 5,5 милиона украинци през 1932 и 1932 г.

Благойче Атанасоски

Днес учените все още спорят дали става въпрос за умишлено и съзнателно, систематично и целенасочено унищожаване на украинския народ от безспорния съветски диктатор Й. В. Сталин, но фактът за масовата смърт и милионите украинци, умиращи от глад, предизвикана от държавната система, е неоспорим. По искане на Украйна през 2006 г. 34 държави, както и самият Европейски съюз, официално признаха Гладомора за исторически геноцид на украинския народ от СССР и неговия лидер Сталин, включително България. Но за съжаление не и от Македония.

Русия е нацистка Германия в Украйна

Почти сто години след това безпрецедентно престъпление срещу човечеството, Украйна и украинският народ отново са изправени пред екзистенциална заплаха за оцеляването си, която идва и от изток. Близо четири години след официалното начало на руската военна агресия срещу Украйна, под командването на руския президент Владимир Путин, ситуацията днес е в застой: освен ежедневната смърт на невинни цивилни, украински деца, жени и възрастни хора в немощно състояние, фронтовата линия не се е помръднала "дори с милиметър". Тоест известните приблизително 18% от украинската територия, която е под контрола на руската окупационна армия (Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области), контролирани от руснаците почти от началото на войната.

Водейки изтощителна война без край, нито украинските военни сили могат да започнат сериозна контраофанзива, за да освободят цялата международно призната територия на Украйна и да прогонят окупатора, нито руският агресор се оказа достатъчно мощен, за да „завърши специалната военна операция за 24 часа“ и да „свали нацисткия режим в Киев“ (по същество да завладее цяла Украйна), както някои наивно прогнозираха. Така че никой жив на планетата, дори най-проницателният експерт от военното разузнаване, не може да каже кога ще видим края на зверската руска военна агресия в Украйна.

Предложеният план на Тръмп е лудост

Всъщност, спекулираното предложение за "мирен план" от президента на САЩ Доналд Тръмп е капитулация по няколко точки. Признаването на правото на Русия да анексира или отдели легитимно признати украински региони е колапс на международния световен ред, установен след края на Втората световна война. Този "мир на Тръмп" е нова Мюнхенска конференция за сигурност, когато Судетската област беше насилствено анексирана от Хитлер към Германия, отнемайки я от суверенна Чехословакия, защото там живееха германци. По същия начин Русия твърди, че в тези райони живеят "репресирани руснаци". Но унгарци живеят и в Румъния и Словакия, турци в България и огромна част от албанците в Македония. Означава ли това, според тази "руска логика", че Унгария трябва да атакува тези региони с унгарци в Словакия и Румъния и да ги "освободи", точно както Турция трябва да атакува България, за да "освободи турците" в Българи? Или Албания - Македония, заради етническите албанци?! Разбира се, това е равносилно на лудост. Не знам дали Путин е новият Хитлер, но знам едно нещо - ако целият свят замълчи и приеме жестокия план на Тръмп за "мирно решение“, тогава светът никога няма да бъде същият: осем десетилетия след края на Втората световна война, ние на практика ще се върнем преди нея.

И ще си пожелаем: честита нова 1939 година!