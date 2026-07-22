Пеевски и "Магнитски": докога ще е недосегаем в България?

Може ли санкционираният за значима корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски да се окаже проблем за американското правосъдие, без да е проблем за българското?

Въпросът е провокативен. Но такова е и допускането на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него информацията, предадена при визитата му в САЩ, ключова част от която са полетите на Пеевски, може да даде основание на американските власти да започнат федерално разследване срещу лица, санкционирани по "Магнитски", които се опитват да заобиколят ограничителните мерки, както и срещу техните помагачи.

Демерджиев изрази това предположение след среща с представители на Департамента по правосъдието. "Предоставяме информацията и доказателствата, а американските власти ще решат дали има основания за разследване", казва министърът на вътрешните работи.

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Двете реалности

Американските санкции по глобалния закон "Магнитски" срещу Пеевски сякаш съществуват в две различни реалности. В едната той е санкциониран за значима корупция от САЩ и Великобритания. В другата е лидер на парламентарно представената партия ДПС и фактор в българската политика.

Изявлението на Демерджиев за данни, свързани с евентуално заобикаляне на санкциите, отново пресича тези две реалности - както през 2021, когато Вашингтон наложи ограничителните мерки. Тогава българската прокуратура поиска от Департамента по правосъдие на САЩ информацията, на която са основани санкциите по отношение на Пеевски и другите санкционирани български граждани и свързаните с тях търговски дружества. Българското Министерство на финансите публикува преди пет години имената на 98 компании, регистрирани в България и зад граница, както и в офшорни зони, които попаднаха в рестриктивния списък. Но този списък имаше кратък живот.

Отговор от американските власти не дойде. А българската прокуратура провери Делян Пеевски и Илко Желязков през 2021-2022 и прецени, че липсват данни за престъпленията, описани от американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC). Преди това Националната агенция по приходите установи същото.

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Кои са съучастниците

На петата година от налагане на санкциите българската прокуратура не е променила извода си, че няма основания за наказателно преследване на Пеевски. Новият елемент в случая идва от изявленията на вътрешния министър преди визитата му във Вашингтон.

По думите му част от полетите на Пеевски, информация за които излезе в началото на юли, са били платени от адвокатско дружество, а сред пътниците е бил и адвокат, който го представлява. Самият Пеевски заяви, че полетите са платени от него и семейството му.

Санкциите по "Магнитски" обаче не се изчерпват със самите санкционирани лица, нито със свързаните с тях фирми и граждани. Американските власти следят и за опити ограниченията да бъдат заобикаляни чрез трети лица, посредници или дружества, които подпомагат подобни действия - подставените лица, както са известни в България. Към тази хипотеза насочва вниманието и министърът на вътрешните работи, когато говори за възможни помагачи.

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Пред Нова телевизия Демерджиев обясни, че става дума за "внушителен брой хора и компании, които подпомагат санкционирани лица да избегнат ограниченията, като плащат техни разходи, придобиват имущество от тяхно име или прикриват реалната собственост върху активи".

В случай че подобни данни бъдат потвърдени, само американските институции ще преценят дали представляват опит за заобикаляне на санкционния режим и дали са основание за започване на разследване.

Ако службите за сигурност и прокуратурата в България разследваха активно, животът на санкционираните по "Магнитски" би трябвало да е все по-труден. Причината е, че санкционните режими не се изчерпват със замразяване на активи, а предполагат и проверка на хората и дружествата, които съдействат за тяхното заобикаляне.

Пет години след налагането на санкциите Делян Пеевски не само не е привлечен към наказателна отговорност, но стана и лидер на парламентарно представена партия и публично влияеше върху политическите процеси.

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Това контрастира с оценката на OFAC, която при обявяването на санкциите ги определи като "най-широкообхватното еднократно действие" срещу корупцията по глобалния закон "Магнитски". Но през 2026 вече никой не пита какво ще направят българските институции, а как ще оценят информацията американските.

Темата за прилагането на санкциите по закона "Магнитски" практически отсъстваше от българския дневен ред, включително и при служебните кабинети, назначени от президента Румен Радев. Едва сега като премиер Радев публично поставя въпроса не просто за полетите на Делян Пеевски, а за това дали санкциите изобщо са били взети предвид от българската държава.

"Информацията за полетите на Пеевски отеква лошо в международен план. В България не е имало никакво съобразяване със санкциите по закона "Магнитски" срещу Пеевски. Не е имало опит те да се привеждат в действие", заяви Радев преди дни в Париж. Според него въпросът е кой и по какъв начин е плащал полетите и увери, че неговото управление ще извади "всичко това наяве".

Междувременно управляващото мнозинство отхвърли предложението на "Демократична България" за временна комисия, която да разследва доходите, имуществото и евентуално нерегламентирано влияние на Пеевски. ДБ внесе и промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които задължават институциите да извършват "комплексна проверка, текущо и разширено наблюдение на санкционирани лица и свързаните с тях лица", и да предоставят резултатите на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС.

Как САЩ преследват заобикалянето на санкции

Практиката на Министерството на правосъдието на САЩ показва, че при съмнения за заобикаляне на санкции разследването може да обхване не само санкционираното лице, но и хората, които евентуално са му съдействали.

Най-известният пример е руският олигарх Олег Дерипаска. Милиардерът е санкциониран през 2018 не по "Магнитски", а заедно с още 37 руски физически и юридически лица заради "атаките на Русия срещу западните демокрации". В списъка освен близки до Кремъл олигарси, бяха и високопоставени чиновници и мениджъри на държавни концерни.

През септември 2022 федералната прокуратура в Ню Йорк обвини Дерипаска в заговор за нарушаване и заобикаляне на американските санкции в нарушение на Закона за международните извънредни икономически правомощия. По-късно той и негови посредници са обвинени, че са използвали американската финансова система, дружества и подставени лица, за да поддържат луксозни имоти и да получават услуги въпреки санкциите. През 2020 Дерипаска организира пътуване на приятелката си до Лос Анджелис, за да роди първото им дете там с цел получаване на американско гражданство. През 2022 тя отново прави опит да влезе в САЩ, за да роди второто им дете, но властите я спират на границата.

Ако американските власти стигнат до извода, че в казуса с Делян Пеевски санкциите са били заобикаляни, случаят ще премине в съвсем друга фаза. Досега България си позволяваше да пренебрегва "Магнитски". Федерално разследване в САЩ обаче трудно би могло да бъде игнорирано със същата лекота. Тогава за първи път политическата недосегаемост на Пеевски ще бъде поставена на реално изпитание.

Източник: "Дойче Веле"