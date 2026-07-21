Противоречия и емоции: какво ще запомним от Световното

Когато президентът на ФИФА Джани Инфантино и президентът на САЩ Доналд Тръмп излязоха на терена за церемонията по награждаването, се чуха освирквания. За разлика от миналогодишното клубно Световно първенство на ФИФА, този път Тръмп спази протокола да не се натрапва на ликуващия испански отбор. Въпреки това той не напусна сцената веднага, а остана до новия световен шампион, а по този начин и в празничните кадри.

Тази заключителна картина разказва само част от историята на това световно първенство. Отвъд политическите дебати турнирът в САЩ остави следи в американското общество, пише германската обществена медия АРД.

Рекордни телевизионни рейтинги

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Въпреки че футболът отдавна е сред най-популярните спортове сред младите американци, при мъжете той не среща такова внимание. Този път обаче в САЩ бяха постигнати рекордни рейтинги за излъчванията на мачовете от турнира.

Ентусиазмът беше видим и извън екраните: фен зоните бяха пълни, заведенията излъчваха мачовете, хора от най-различен произход празнуваха заедно. Политическият експерт Питър Лодж от Университета "Джордж Вашингтон" вижда в това най-големия успех на турнира. "Надявам се американците да си спомнят, че сме най-добри, когато сме заедно - в ресторанти, барове и паркове, с приятели или непознати на обществени места", казва той пред АРД като същевременно припомня, че политиката постига точно обратното - разделя хората.

Високи цени, но все пак пълни стадиони

Световното първенство показа също, че светоусещането на много американци и политиката на правителството на САЩ не винаги съвпадат, смята експертът. Хората в градовете домакини посрещаха фенове от най-различни държави и празнуваха заедно с тях техните култури. "Това още по-ясно подчерта разминаването между американския народ и президента им", обяснява той и дава пример с Канзас, където алжирският отбор срещна огромна подкрепа от местните хора, а американски духови оркестри свириха алжирския национален химн. Още: Испания прибира рекордна сума след триумфа си на Световното, Аржентина се утешава с над 45 милиона долара

Цените на билетите бяха сред най-спорните въпроси на това първенство. Феновете обвиниха ФИФА, че с динамичното ценообразуване е лишила много хора от възможността да присъстват на мачовете. Въпреки това данните на ФИФА показват, че над 6,6 милиона фенове са посетили 104-те мача, което представлява нов рекорд по посещаемост.

Неразделните Тръмп и Инфантино

Едва ли има друга фигура, която да оказа толкова силно политическо влияние върху Световното първенство, колкото Доналд Тръмп – макар финалът да беше единственото му появяване на стадион, отбелязва АРД. Близостта му с президента на ФИФА Инфантино се превърна в символ на едно Световно първенство, при което спортът и политиката не могат да бъдат разделени.

Особено случаят с американския нападател Фоларин Балогун предизвика бурни реакции. След като Тръмп публично заяви, че е се обадил на Инфантино и е предложил преразглеждане на червения картон на играча, дисциплинарната комисия на ФИФА отмени наказанието. Дали обаждането наистина е повлияло на решението, не е ясно. Още: ФИФА удостои с награда отбор, отпаднал изненадващо рано от Мондиал 2026

Но дори и само съмненията за политическо влияние подкопава доверието към световната федерация и съответно към турнира. "Това обаждане на Тръмп до Инфантино с цел да бъде отменено едно наказание за съжаление потвърди много от това, което светът и без друго мисли за него", коментира случая Лодж.

Исторически конфликт и война срещу участник в Световното първенство

Политически натоварените моменти не бяха свързани винаги с Тръмп. Полуфиналът между Англия и Аржентина беше съпътстван от историческия конфликт около Фолкландските острови. След мача аржентинските играчи празнуваха с транспарант, който припомни претенциите на Аржентина към архипелага.

Още по-необичайна беше ситуацията около Иран. И по време на турнира САЩ водеха война срещу Ислямската република, което е безпрецедентен случай за ФИФА. На Иран дори се наложи да премести лагера си от САЩ в Мексико, а феновете развяваха от трибуните на стадионите историческото знаме на Иран преди Ислямската революция - послание срещу режима в Техеран. Още: ФИФА удари невиждан финансов рекорд с Мондиал 2026, който разтърси футбола

Имиграционната политика на САЩ също оказа влияние на Световното първенство - на сомалийския съдия Омар Артан, който беше избран за най-добър рефер на Африка, беше забранено да влезе в Съединените щати. Обяснението беше свързано с предполагаема връзка с терористична организация, но доказателства не бяха представени.

Навярно това е най-голямото противоречие на Световното първенство по футбол тази година - на трибуните фенове от цял свят празнуваха заедно, а извън стадионите доминираха войните, имиграционната политика и властовите въпроси, пише АРД. Въпреки това, според Питър Лодж равносметката е положителна: "Политиката често ни внушава, че сме коренно различни - по произход, религия или език. Това световно първенство показа, че сме най-добри, когато се събираме, забавляваме се и вдигаме шум заедно." Още: Политиката отново се намеси във футбола: ФИФА заплаши Аржентина с наказание, но Белият дом каза "не"

Източник: "Дойче Веле"