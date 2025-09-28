"Ако бяхме спечелили, с какво щяхме да мотивираме момчетата догодина?": Любо Ганев и Бленджини след финала на световното

България загуби финала на световното първенство по волейбол от Италия с 1:3 (21:25, 16:25, 25:17, 14:25). Въпреки резултата българските „лъвове“ играха добре и се представиха на много високо ниво. Това е второто такова постижение за България, след като спечели сребърните медали и на Световното първенство през 1970 г. След финала президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев беше силно развълнуван и емоционален.

Любо Ганев намери позитив в загубата от Италия

„Италианците спечелиха. Но от друга страна мен това малко ме успокоява, защото ако тези момчета бяха станали световни шампиони още първата година, догодина с какво трябваше да ги мотивираме“, това извади като позитив след срещата легендата на българския волейбол. „След две години имаме друго световно първенство, което е много важно, защото то дава квоти за класиране на олимпиадата“, така Любо Ганев постави следващата цел пред България. Той продължи с пожелания за успехи и радост на националния ни отбор.

Любо Ганев помоли за подкрепа за спорта

Отправи и молба за подкрепа към федерацията: „Държавата, фирмите, помагайте за спорта! За да се постигнат високи цели трябва много неща да се направят. Ние като федерация ги правим, но не е лесно“. Любо Ганев завърши с благодарности към феновете за подкрепата и медиите, че са отразили толкова мащабно успеха на България.

Джанлоренцо Бленджини е горд от успеха на „лъвовете“, които продължават да следват целите си

На свой ред треньорът на националите Джанлоренцо Бленджини изрази емоция след успеха на българите: „Цяла България трябва да се гордеят с това, което постигнаха момчетата, защото те вдигаха нивото през целия турнир. Сега сме тъжни. Истината е, че сме тъжни. Когато загубиш финал винаги си тъжен, но стойността на този медал ще го осъзнаем утре. Тогава ще бъдем щастливи“. Той поздрави и „лъвовете“ за доброто представяне:

„Поздравления за момчетата, които толкова млади успяха по време на целия този труден турнир да съхранят енергията и емоцията си и да я вложат по най-правилния начин. Аз съм горд с тях“. Наставникът завърши с думи за целите пред националния отбор: „Всички трябва да сме доволни, но не да фиксираме това като цел. Ние имаме наша цел, разработваме я, тези момчета заслужават да изчакат своя миг. Но съм сигурен, че дадоха всичко от себе си и дават все повече всеки ден“.

