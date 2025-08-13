Войната в Украйна:

България отново победи САЩ във волейбола и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство

Националният отбор на България за жени до 21 години се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по волейбол в Сурабая (Индонезия). Воденият от Драган Нешич тим надигра без проблеми САЩ с 3:0 (25:23, 25:16, 25:15) и продължава в следващата фаза, където ще срещне победителя от двойката Полша - Пуерто Рико.

Тимът започна убедително и поведе в резултата с 10:7, но американканките изравниха 13:13. Серия от няколко поредни точки за 20:15 почти гарантира успеха в гейма, но съперничките успяха да намалят 23:24 и да спасят първия геймбол. България обаче успя да затвори частта с втората си възможност.

Във втория гейм българките доминираха отново, взеха аванс от 22:15 и след 25:16 вече имаха два гейма преднина. В последната част националките поведоха с 20:9 и без проблеми стигнаха до крайния успех.

Най-резултатна за победата беше Ива Дудова с 14 точки, с 13 точки се отчете Виктория Коева. За САЩ се отличи Хенли Андерсън с 10 точки.

