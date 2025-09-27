Войната в Украйна:

27 септември 2025, 11:49 часа 562 прочитания 0 коментара
България вярва! Александър Николов се прицели в световната титла по волейбол

Националният отбор по волейбол на България ще атакува титлата на Световното първенство във Филипините. Това заяви един от най-добрите ни волейболисти Александър Николов, след като "лъвовете" се класираха на големия финал. Те победиха по категоричен начин с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) Чехия, за да осигурят първи финал на страната ни от 55 години насам. Вторият полуфинал ще противопостави последните два световни шампиона - Полша и Италия, и ще започне от 13:30 часа българско време.

Николов: Утре излизаме, за да оцветим медала в злато

Александър Николов, който бе основна фигура за успеха на България на 1/2-финала, застана пред медиите след мача. 21-годишният състезател бе най-резултатният в двубоя, отбелязвайки 31 точки. Той оцени високо представянето на "лъвовете" срещу Чехия и бе категоричен, че ще се борят за златния медал в неделния финал.

"Не мога да повярвам. Благодаря на всички. Много сме щастливи. Ще опитаме да превърнем медала в златен. Този мач беше много добър. Трябваше да останем концентрирани след мача със САЩ. Така направихме днес. Благодаря много на всички. Утре излизаме, за да оцветим медала в злато", каза Александър Николов след голямата победа на 1/2-финала.

По-големият брат от Николовите показа невероятна игра и в 1/4-финала. България изоставаше с 0:2 на САЩ, когато Александър се прероди и вдъхнови "лъвовете" за обрат с 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13). След края на срещата той направи откровено признание.

