Любо Ганев отказа помощ на ученически шампион да представя България на световно първенство

Българската федерация по волейбол (БФВ) отказа да подкрепи ученически шампион да представя България на Световното ученическо първенство по волейбол в Китай през юни. Това става ясно от официално писмо на БФВ, подписано от председателя Любомир Ганев. А отговорът на федерацията идва след близо два месеца мълчание по темата - и само 24 часа след като Actualno.com съобщи, че волейболният отбор на 91. Немска езикова гимназия събира дарения, за да участва на Световното.

Още през март представители на ученическия отбор, станал шампион на България, се свързват с федерацията по волейбол за финансова подкрепа. Отговор обаче така и не идва - до днес, часове след публикуването на статия по темата на нашата медия. Ето какво гласи официалният отговор на федерацията: "В бюджета на Българската федерация по волейбол няма планирани средства извън държавния и международен спортен календар. Всички средства се разходват целево за националните отбори и спортните клубове членове на федерацията."

"Радваме се за постигнатото класиране за участие в „ ISF World School Volleyball Championship 2026“ и пожелаваме успех на отбора на 91.НЕГ", се казва още в писмото на Любомир Ганев, с което Actualno.com разполага. Така БФВ на практика потвърждава, че няма да финансира участието на ученическия шампион на България на Световното първенство.

Аргументът за отказа на федерацията издиша

Аргументът на федерацията по волейбол не е свързан с липса на пари, а че средствата в бюджета са целево разпределени и не могат свободно да се пренасочват. Това е често срещан проблем в българския спорт. Значителна част от държавното финансиране на федерациите идва по конкретни програми и пера, които трудно могат да бъдат променяни впоследствие.

Случаят обаче има и друга страна. Само преди седмици от БФ Волейбол публично се похвалиха с рекорден бюджет за 2026 година, надхвърлящ 8 милиона евро. По думи на президента Любомир Ганев повече от половината средства са собствени приходи, партньорства и спонсорства, а не директно държавно финансиране.

Именно тук се появява общественият въпрос около казуса. Ако част от бюджета идва от собствени приходи и партньори, възможно ли е било да се потърси механизъм за съдействие? Аргументът, че всички средства на федерацията се разходват целево изглежда повече като оправдание, а не като непреодолима пречка да помогнат на ученическия отбор.

Федерацията по волейбол може да помогне и по други начини

Стига да има желание, федерацията може да намери механизми, чрез които да помогне, дори и не под формата на директно финансиране. Защото помощта невинаги означава просто превод на средства. Федерацията би могла да съдейства чрез контакти със свои партньори и спонсори, логистична помощ, популяризиране на дарителската кампания, търсене на частично финансиране и т.н.

Редно е да се припомни и друго - в официалния документ "Програма за развитие на волейбола в Република България" от Българска федерация по волейбол посочват като основни приоритети развитието на детско-юношеския волейбол, подкрепата за младите състезатели и популяризирането на спорта сред подрастващите. Ако сега не се подкрепят млади състезатели, които са се класирали за световно първенство, то кога?

Ученическият шампион на Немската езикова гимназия вече събра близо 25 000 евро чрез дарения, като се нуждае от още около 15 000 евро, за да може да участва на Световното първенство. Тези средства очевидно няма да дойдат от федерацията, нито пък от останалите засегнати институции - Българската асоцицация спорт за учащи, Министерството на младежта и спорта, Министерството на образованието. Можете да подкрепите каузата им:

Сметка за дарения: BG89STSA93000032571185

Банка ДСК; Азия Волей 2026; БУЛСТАТ: 181555181