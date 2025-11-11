Разкриха какво е казал Наско Сираков на трибуните след загубата на Левски от ЦСКА

Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков отказа коментар пред медиите след загубата на "сините" от ЦСКА, но пък Велислав Вуцов разкри какви са били думите на легендарния голмайстор на трибуните. Сираков е заявил, че тази загуба не е краят на света и не трябва да се приема тежко. И това действително е така, тъй като Левски остава убедителен лидер, и то без да губи от аванса си пред шампиона Лудогорец, който падна от Арда.

"И какво, да не би светът да свършва утре?"

"Имах удоволствието до мене да бъде и Наско Сираков и да го видя как реагира. Той каза нещо, което е феноменално вярно: "И какво, да не би светът да свършва утре?". Абсолютно вярно! До мен беше и Гибона. Хората не бяха доволни. Левски изигра лош мач. И допуснаха не само да победят, но и да бъдат излъгани. Разграничавам се обаче от мнението на Веласкес, че първото полувреме било много добре - аз не се съгласявам", заяви Вуцов в предаването си в YouTube.

Иначе на излизане от стадиона Сираков бе в компанията на Илиана Раева, но не се спряха пред медиите, като собственикът на "сините" предпочете да не говори. Неговият колега Даниел Боримиров пък бе доста афектиран след загубата и лаконично заяви, че "съживяваме едни мъртъвци", визирайки отбора на ЦСКА.

