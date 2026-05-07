Истински лидер и световна класа: Алекс Николов се бори до последната топка, но остана със сребро в Италия

Волейболната звезда на България Александър Николов и неговият клубен тим Кучине Лубе Чивитанова загубиха и третия финал от Перуджа с 1:3 (27:25, 24:26, 22:25, 20:25), като по този начин отстъпиха в серията с 0:3 загуби и останаха със сребърните медали в първенството, докато Перуджа стана шампион. Тимът на Чивитанова се класира за групите на Шампионската лига и за последната четворка за Суперкупата.

Александър Николов отбеляза 25 точки за Лубе, но Перуджа е шампион на Италия

Българският национал се открояваше над всички в мача в Перуджа, като реализира 25 точки - всичките от атака при 56% успеваемост. Той се нагърби с огромна отговорност за тима си, като отигра цели 45 точки в атака от общо 107 за тима от Чивитанова Марке. Големият син на Владимир Николов поведе тима си при успеха в първия гейм с 6 точки и 50% успеваемост и бе абсолютен лидер в третия и четвъртия (съответно със 7 и 8 точки), но в тях тимът му отстъпи в равностойната битка.

Още: България има трима от най-добрите волейболисти в света - само Италия може да се похвали с такова присъствие

Втори сребърен медал за Алекс в Италия

Александър Николов за втора поредна година печели сребърните медали с Чивитанова, след като преди година отборът му отстъпи във финалната серия пред Тренто. Матиа Батоло от Чивитанова завърши с 16 точки, а Ерик Льопки с 15. За шампионите от Перуджа с 18 се отличи Уасим Бен Тара, а за най-полезен играч в мача бе определен либерото Масимо Колачи, за когото това бе и последен мач в кариерата.

Още: Защо Алекс Николов не получи наградата, която заслужаваше най-много от всички на Световното първенство?