Италия е в краката му: Алекс Николов сътвори немислим обрат и поведе Лубе към финала

Световният №2 във волейбола Александър Николов направи невероятен мач за своя Кучине Лубе Чивитанова и беше основната движеща сила при обрата в третия 1/2-финален мач от плейофите в Италия срещу състава на Рана Верона. Спортист №2 на България за 2025 г. за пореден път доказа статута си на звезда в световния волейбол, като записа цели 22 точки при обрата на Лубе над Верона от 0:2 до 3:2 (22:25, 26:28, 25:22, 25:19, 15:12).

До този резултат се стигна в третата среща от полуфиналите от Суперлигата на Италия. В редовния сезон Лубе завърши на 6-то място с 40 точки (13 победи и 9 загуби), а Рана беше 2-ри (17 победи и 5 загуби). На 1/4-финалите Алекс Николов и компания победиха с 3:0 мача Трентино, а Верона се наложи с 3:1 над Милано. В първия 1/2-финал Верона победи Лубе с 3:0, но в момента отборът на Алекс Николов води в общия резултат с 2:1, като спечели последните два двубоя. В първия спечели с 3:1, а във втория, който се проведе на 11 април, осъществи невероятен обрат от 0:2 до 3:2 гейма.

Срещата започна равностойно, но лекото превъзходство на Рана Верона се прояви още в първия гейм, като победи с 25:22. Вторият гейм беше още по-равностоен, като се стигна до игра за 2 точки разлика. В крайна сметка Верона отново излезе победител, този път с 28:26. И след това дойде чудото. Алекс Николов и компания подобриха значително играта си, като във всеки следващ гейм взимаха победата все по-убедително. Първо върнаха един с 25:22, след това изравниха с 25:19 и накрая взеха победата с 15:12 в решаващата част.

Алекс Николов отново беше над всички, като записа цели 22 точки (6 аса, 2 блока, 33% ефективност в атака, 8% перфектно и 15% позитивно посрещане).

