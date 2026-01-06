Избраха Алекс Николов за "Спортист на София" за 2025, Никола Цолов извън топ 3

Ярката звезда на националния отбор по волейбол Александър Николов е „Спортист на София“ за 2025 година. Най-добрият реализатор от световното първенство във Филипините събра 36 точки, като изпревари с 15 точки наредилият се на второ място в допитването скиор Алберт Попов, трети с общо 16 точки стана новият български ас в сноуборда Тервел Замфиров. Извън топ 3 останаха водещата ни състезателка в художествената гимнастика Стилияна Николова, както и младият Никола Цолов, който прави фурор в моторните спортове.

Алекс Николов е Спортист №1 на София за 2025 година

Николов заслужи признанието с реализаторските си качества на първенството на планетата по волейбол за мъже, където България завоюва сребърни медали и предизвика вълна от неописуема радост и щастие сред нацията. Скиорът алпиец Алберт Попов спечели през януари своята първа победа в слалома за Световната купа в Мадона ди Кампильо, наред с това има няколко класирания сред първите 10 в стартовете за ценния трофей и завърши 12-и в крайното класиране за Кристалния глобус в дисциплината.

Със световното злато при мъжете от Енгандин сноубордистът Тервел Замфиров стана първият българин с титла на планетата в снежните олимпийски спортове, а освен това грабна три златни медала от световното за младежи в Закопане, той е световен студентски шампион от Бардонекия, с четвърто и 16-о място за Световната купа в Банско, 4-ти за СК в Криница и 25-и в крайното генерално класиране за ценния трофей.

Александър Николов бе посочен на първо място в повече от половината анкети, челни позиции заслужиха още само Алберт Попов и Тервел Замфиров. Третото издание на анкетата бе организирано отново сред десет авторитетни спортни журналисти, чието гласуване е публикувано на sofia2018.bg. Всеки от тях посочи своята тройка, като за първо място се даваха 5 т., за второ 3 и за трето 1 т.

Ето пълния списък на получилите гласове и точките в анкетата за „Спортист на годината на София за 2025“:

Александър Николов, волейбол – 36 т Алберт Попов, алпийски ски - 21 Тервел Замфиров, сноуборд – 16 Стилияна Николова, художествена гимнастика - 8 Никола Цолов, автомобилизъм – 5 Малена Замфирова, сноуборд - 2 Александър Василев, тенис и Йоана Илиева, фехтовка – с по 1 т.

Досегашни победители за Спортист № 1 на столицата:

2023 г Алберт Попов (алпийски ски) 29 т.

2024 г Боряна Калейн (худ. гимнастика) 45 т.

2025 г Александър Николов (волейбол) 36 т

Йоана Илиева е единствената с точки от трите досегашни издания на анкетата, а Алберт Попов, Тервел Замфиров и Александър Николов получават за втори път гласове за да са сред най-добрите. Церемонията по награждаването по традиция ще се състои в Музея на спорта, датата ще бъде съобразена със състезателната и тренировъчна програма на призьорите.

