Наказателната акция на Симеон Николов и новия му отбор в Русия продължава

Локомотив Новосибирск с титулярния си разпределител Симеон Николов победи Газпром-Югра с 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) в мач от четвъртия кръг на руската волейболна Суперлига. Така тимът на българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков е на първи място в класирането с пълен актив от 12 точки и геймова разлика 12:1. Със същия актив е и Зенит Казан, който обаче има геймово съотношение 12:2.

Четвърта поредна победа за тима на Мони Николов

Мачът бе много оспорван, като Локомотив взе ценен аванс в края - 21:19, а след това стигна и до два мачбола при 24:22, като реализира още първия. Вторият гейм бе сходен, като Локомотив отново взе аванс при 21:19, стигна до 24:22 и затвори частта при първа възможност. Тимът на Югра водеше през по-голяма част от третия гейм, като се стигна до равенство при 23:23, но последните две точки в мача бяха за домакините. / БТА

