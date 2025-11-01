Алекс Николов е №1 в Италия! Още един българин е в отбора на кръга

Един от големите таланти на българския волейбол Александър Николов продължава със силните изяви в Суперлигата на Италия. Той се превърна в реализатор №1 и нападател №1 на третия кръг на местното първенство. Големият син на Владимир Николов е лидер и в класацията по реализирани точки от началото на сезона. Освен Алекс и друг наш национал - Мартин Атанасов, бе избран сред най-добрите играчи за третия кръг.

Алекс Николов блести в Италия

Николов блесна при успеха над шампиона от миналия сезон Тренто с 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 25:22). Сребърният медалист от Световното завърши с 29 точки - 24 от атака при 53% успеваемост, 4 аса (най-добър от всички на терена по този показател) и една успешна блокада. Той изпревари Томазо Туцо, който реализира 25 точки за своя Чистерна. Трети пък е Алесандро Микиелето, който се отчете с 22 точки за шампиона Тренто. От началото на сезона в Суперлигата Николов има общо 80 точки (по 6,15 средно на гейм), като води с цели 15 пред втория Ферре Регерс от Алианц (Милано). Тимът от Чивитанова-Марке е на трето място в класирането със 7 точки - две победи и едно поражение.

🏐 I MIGLIORI – 3ª Giornata Andata (29-30 ottobre 2025) Terzo turno di Regular Season SuperLega Credem Banca con nuovi... Posted by Lega Pallavolo Serie A on Friday, October 31, 2025

Други двама български национали - Мартин Атанасов и Жасмин Величков, бяха сред най-добрите при успеха на Монца срещу новака Кунео с 3:1 (22:25, 25:20, 25:22, 27:25). Атанасов бе най-резултатен в мача с 20 точки - 17 от атака (46% успеваемост), 2 успешни блокади и един ас. Националът също бе избран за най-полезен в мача, а впоследствие попадна и в отбора на кръга. Величков влезе като резерва в първия гейм и доигра мача до края. Той помогна с 10 точки - 7 от атака (50% успеваемост), две блокади и един ас. Това бе първа победа за Монца, точки от успешни атаки.

Сред останалите отличени в третия кръг са Олег Плотницки (Перуджа), Лоренцо Кортезия (Верона), Лука Поро (Модена) и Томазо Гуцо (Чистерна Волей).

