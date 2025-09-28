Напълно заслужено! Индивидуални премии за реализатор №1 Алекс Николов и капитана Грозданов

Националният отбор на България се наложи на голямата сцена, след като завърши втори на Световното първенство по волейбол във Филипините. "Лъвовете" на Джанлоренцо Бленджини се представиха изключително силни през целия турнир и заслужено се класираха на финал без нито една загуба по пътя. Там те не успяха да се опълчат на действащия световен шампион Италия и загубиха с 1:3 (21:25, 16:25, 25:17, 14:25).

"Лъвовете" си заслужиха солидна финансова премия

Това беше първи финал за България от далечната 1970 година. Тогава страната ни отново завоюва сребърните отличия. Представянето на волейболистите обедини цялата нация, като срещата с Италия бе наблюдавана от пълни площади, стадиони и паркове по цял свят. Освен медалите, признанието на волейболните величия и любовта на българската публика, "лъвовете" си заслужиха и солидни финансови премии.

Световното първенство във Филипините предложи рекорден фонд на участниците. Победителят Италия си заслужи награда от 1 милион щатски долара за титлата в Манила. Вицешампионите България спечелиха 500 000 долара за сребърните си медали. Завършилият на третото място тим – Полша, пък ще прибере 250 000 долара.

Заслужени индивидуални премии за Николов и Грозданов

Премии има и за играчите, които попаднаха в идеалния отбор на шампионата. Избраният за най-полезен играч на турнира - италианецът Алесандро Микиелето, ще получи 100 000 долара за силното си представяне. Останалите най-добри играчи по постове пък си заслужиха премия от по 50 000 долара. Двама българи попаднаха в идеалния състав на турнира. Това са Александър Николов и Александър Грозданов. Капитанът Грозданов бе избран за един от двамата най-добри блокировачи. Николов, който завърши шампионата като реализатор №1 със своите 173 точки, е един от двамата най-добри посрещачи.

