Двама българи попаднаха в идеалния отбор на Световното по волейбол, солидна премия за "лъвовете"

Двама играчи от националния отбор на България са в идеалния отбор на Световното първенство по волейбол във Филипините, където „лъвовете“ заслужено взеха сребърния медал. Това са капитанът Алекс Грозданов, който беше посочен за един от двамата най-добри централни блокировачи. Другото ни попълнение в идеалния тим е звездата на националния тим – Александър Николов. Той е избран за един от двамата най-добри посрещачи.

България ще получи премия от половин милион долара

Алекс стана и най-резултатният играч на турнира със 173 точки. Идеалният отбор допълват Симоне Джанели, Юри Романо, Алесандро Микиелето и Фабио Балазо. Алесандро Микиелето е избран и за най-полезен играч на турнира. Въпреки че не успяха да спечелят, националите ще вземат и добра финансова премия от наградния фонд. Второто място носи на България 500 000 щатски долара. Италия взима един милион като победител, а бронзовите медалисти от Полша ще приберат 250 000 долара.

България беше без грешка до финала за разлика от Италия

Пътят на България до финала със сигурност не беше лесен, но „лъвовете“ го извървяха гордо и силно. Завършихме първи в група с Германия, Словения и Чили. Записахме три победи със съответно 3:0, 3:2 и 3:0, което ни донесе осем точки. На 1/8-финалите прегазихме Португалия с 3:0. САЩ ни затрудни на 1/4-финалите, но с непримирим дух осъществихме обрат от 0:2 до 3:2. На полуфиналите бихме Чехия с 3:1 въпреки колебливата игра. Италианците, на своя страна, победиха с по 3:0 всичките си опоненти в елиминациите преди финала, но в групата загубиха мача си срещу Белгия с 2:3, което им донесе 7 точки и второ място.

