Китай - България: Кога и къде да гледаме мача на "лъвовете" от волейболната Лига на нациите?

България започна третата си седмица във волейболната Лига на нациите 2026 по възможно най-лошия начин. "Лъвовете" загубиха от Полша с 0:3 и се отдалечиха от заветния топ 8. Хубавата новина за Джанлоренцо Бленджини и възпитаниците му е, че в следващия си мач ще играят срещу отбора от дъното на класирането. Китай има едва 4 точки, само 1 победа, 8 загуби, 9 спечелени гейма и цели 24 загубени. Освен това, китайците наредиха 5 поредни загуби преди срещата с България, която ще се проведе на 18 юли.

Китай - България: Начален час и ТВ

Полша продължи историческата си доминация над България, като победи с безапеланционното 3:0. "Лъвовте" нямаха с какво да отговорят на съперника си, като и в трите гейма не успяха да отбележат 20 точки. Въпреки че вече е на девета позиция, България има златен шанс да се върне в правия път, като следващият съперник на "лъвовете" ще бъде аутсайдерът Китай. Освен слабата форма, азиатците отстъпват на България в послените два мача помежду им.ю

Още: Фалстарт за България на американска земя! Пълна полска доминация над "лъвовете" в Лигата на нациите

Вижте пълната програма на България във волейболната Лига на нациите 2026.

От колко часа е срещата между България и Китай?

Срещата между България и Китай ще бъде решаваща за "лъвовете", които освен точки могат да натрупат и доста самочувствие и инерция за оставащите три двубоя до края на основната фаза. Мачът е насрочен за 00:00 ч. българско време.

Вижте класирането на България във волейболната Лига на нациите 2026.

Коя телевизия ще излъчва двубоя между България и Китай?

Втората среща на България от третата седмица на волейболната Лига на нациите 2026 ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Мачът с Китай ще бъде излъчван в канала на Max One. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

Още: Младите "лъвчета" мачкат наред на Европейското в Италия!