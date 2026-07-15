Фалстарт за България на американска земя! Пълна полска доминация над "лъвовете" в Лигата на нациите

Волейболният национален отбор на България допусна поражение в първия си мач от третата седмица на Лигата на нациите. "Лъвовете" отстъпиха с 0:3 (19:25, 17:25, 17:25) пред тима на Полша в Чикаго. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини бяха напълно превъзхождани от своя съперник и не успяха да се противопоставят по никакъв начин. Така тимът на България вече заема 8-о място в класирането с 14 точки в актива си след пет победи и четири загуби. Първите седем отбора ще се класират за финалния турнир.

Прекъснаха серията от две поредни победи на България

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини заложи на следния състав: Симеон Николов, Александър Николов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев. Срещата започна с точка за България след грешка на Вилфредо Леон от атака. Първата успешна българска блокада направи 3:1, но Полша направи серия, за да обърне и поведе с 5:3. Два поредни аса на Бартоломей Лемански направиха 11:7 за съперника и Бленджини поиска прекъсване. Италианският треньор ползва и второто си прекъсване при 11:17, след блокада срещу Илия Петков в центъра. "Лъвовете" направиха две брейк точки за 15:18. В крайна сметка Полша спечели първата част с 25:19 след сервис в аут на Жасмин Величков.

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Родният тим тръгна с 3:1 след ас на Симеон Николов от сервис. Лемански направи общо четвърти ас в мача за 7:7. При 9:12 Джанлоренцо Бленджини взе тайм-аут, за да се опита отново да промени хода на срещата. Поредна блокада на Лемански доведе до 16:11 и ново прекъсване за италианския наставник. При 15:22 на полето се появи и Борис Начев, който замени Илия Петков. Томаш Форнал направи последната точка за 25:17 във втората част.

Александър Николов реализира първата точка за България в третия сет, въпреки тройната блокада срещу него. Ас на Аспарух Аспарухов даде аванс на българите за 4:3. Успешна блокада срещу Форнал увеличи разликата - 7:4, и принуди Никола Гърбич да вземе прекъсване за поляците. Полша обърна след паузата с четири поредни точки. При 11:8 за съперника Бленджини се възползва от възможността да прекъсне играта. Италианецът взе бързо и втория си тайм-аут при 9:14. Мартин Атанасов бе хванат от блокада при атака за крайното 17:25. Българският тим почива утре, а в петък, 17 юли, срещу събота в полунощ е следващият мач срещу тима на Китай.

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