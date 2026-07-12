"България няма място в Лигата на нациите": Любо Ганев каза тъжната истина след разочароващото отпадане

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев каза суровата истина след отпадането на женския национален отбор на България от Лигата на нациите. "Лъвиците" се сбогуваха с най-престижната надпревара, след като завършиха на последната 18-а позиция в класирането и загубиха правото си на участие през следващия сезон. През настоящата кампания момичетата на Марчело Абонданца записаха едва две победи и цели десет поражения.

Любо Ганев коментира отпадането на България от Лигата на нациите

След разочароващото представяне на отбора президентът на родната федерация призна, че България няма място в Лигата на нациите, предвид показаната игра. Според Любо Ганев на състава на Абонданца му липсва лидер, който да поеме отговорността във важните моменти. Той посочи основните причини за отпадането на "лъвиците", но все пак изрази надежда за бъдещето. Емблемата на спорта у нас коментира темата в специално интервю за Max One.

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Ето какво каза Любо Ганев:

"Няколко са причините за изпадането на България от Лигата на нациите. Най-важната е, че и тази година имахме липсващи състезателки, някои по здравословни проблеми - като Ива Дудова, която си направи операция, която беше един много важен нападател в отбора. Знаете, че Мария Колева дойде, но каза, че има контузия и още на втората седмица отиде да си прави някакви изследвания в Германия. Имахме и няколко момичета от по-младите, които отказаха да се включат в националния отбор. Така че, смело мога да кажа, че ни липсваше лидер на отбора, който да поеме отговорността и да отиграва важните топки в края на гейма, защото виждате, че много геймове загубихме буквално с две точки разлика в края, включително и в мача с Франция", каза Ганев, след което продължи:

"Мисля, че предвид играта, която показахме, нашето място към настоящия момент не е в Лигата на нациите. Знаете, че влязохме през 2022-а благодарение на това, че изкараха отбора на Русия, а 2024-а трябваше да изпаднем, но понеже увеличиха отборите от 16 на 18, останахме. Съвсем логично беше с тази игра, която показахме и с липсата на няколко основни състезателки нямаше как да направим нещо повече. Казах на момичетата, че няма нищо страшно. Казах им да играят по-освободено в последния мач с Германия и да покажат защо са там, защото те са избрани и са най-добрите към момента, които могат да участват в националния отбор. Така че им пожелах успех, да играят, да се забавляват и след това ще имат около две седмици почивка преди да започнат да се готвят за Европейското първенство.".

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