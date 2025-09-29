Отнеха наградата на Алекс Николов, която заслужаваше най-много от всички на Световното

Голямата звезда на националния ни отбор по волейбол Александър Николов завърши участието си на Световното първенство във Филипините с невероятните 173 точки. По този показател той е абсолютен номер 1 в класацията при реализаторите на турнира, като преднината му пред втория в подреждането е убийствена - цели 67 точки. Въпреки че превъзхождаше всички останали, Алекс не получи наградата за най-полезен играч на турнира (MVP).

Защо Алекс Николов не бе избран за MVP на Световното?

Наградата за MVP отиде при звездата на Италия Алесандро Микиелето. Той не изигра особено силен финал срещу България, но в хода на турнира допринесе значително за победите на "Скуадра". Само че Микилието се отчете с едва 93 точки в турнира - с 80 по-малко от Алекс. Влиянието, което имаше Николов върху представянето на България, бе много по-голямо. И макар наградата да се дава на най-полезния играч, в крайна сметка от Световното предпочетоха да я връчат на Микиелето.

2025 FIVB Men’s World Championship

Best Scorers – End of the Tournament



1️⃣ 🇧🇬 Aleksandar Nikolov — 173 pts

2️⃣ 🇧🇪 Ferre Reggers — 106 pts

2️⃣ 🇨🇿 Patrik Indra — 106 pts

4️⃣ 🇨🇿 Luka Vašina — 98 pts

5️⃣ 🇮🇷 Ali Hajipour — 94 pts

6️⃣ 🇵🇱 Wilfredo León — 93 pts

6️⃣ 🇮🇹 Alessandro Michieletto… pic.twitter.com/xC2wYx57pC — Volleytrails (@volleytrails) September 29, 2025

Алекс стана реализатор №1 на турнира, но не спечели световната титла

Подобен подход не е изненадващ, тъй като обикновено се предпочита наградата за MVP да отиде при състезател от отбора, който е станал победител. Италия спечели световната титла, а най-логично бе този приз да бъде връчен на Микиелето, който се отличаваше от състава на италианците през целия турнир. На самия финал обаче най-силен за Италия бе Юри Романо, който на практика бе неудържим за българския блок и посрещане.

Все пак Алекс Николов взе индивидуална награда и сериозна финансова премия, а същото важи и за Алекс Грозданов. Те бяха отличени за доброто си представяне - Николов в ролята на посрещач, а Грозданов в ролята на блокировач.

🏐 Michieletto leva o MVP, mas Nikolov brilhou!



O italiano foi eleito melhor jogador do Mundial, mas o búlgaro também fez uma campanha de encher os olhos. E aí, na sua opinião, quem merecia mais o prêmio? 👀🔥#VoleiNoSportv pic.twitter.com/XwJshUDogP — sportv (@sportv) September 28, 2025