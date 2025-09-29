Сред най-добрите в света: Братя Николови влязоха в престижна класация на Световното първенство

Братята Александър и Симеон Николови влязоха в престижна класация на Световното първенство по волейбол във Филипините! Синовете на бившия ни капитан Владимир Николов попаднаха в топ 10 в класирането за най-много асове. И Алекс, и Мони притежават страхотен сервис, който успяха да демонстрират в хода на турнира, като двамата записаха еднакъв брой асове - по 12. А това ги нарежда на споделено 5-то място с още трима волейболисти.

Алекс Николов и Мони Николов в топ 10 по асове на Световното

С най-много асове на турнира е американецът Габи Гарсия, който записа 17 на името си. Италианецът Юри Романо, който изигра невероятен мач срещу България на големия финал, има 15 аса на сметката си. На трета позиция идват двама състезатели - Ефе Мандирачи от Турция и Мишел Ахи от Франция, които имат по 13. След това са и братята Николови с по 12 аса, а толкова имат и Пория Ханзадех от Иран, Алесандро Микиелето от Италия и Матиа Ботоло, също от Италия. Мортеза Шарифи от Иран допълва топ 10, като има 10 аса.

Именно Алесандро Микиелето бе избран за MVP - награда, която повече заслужаваше Алекс Николов. Все пак реализатор №1 на турнира Николов се задоволи с награда за най-добър посрещач. Неговият брат Симеон пък остана на второ място в индивидуалната класация при разпределителите. А индивидуално отличие получи и капитанът Алекс Грозданов за чудесното си представяне като блокировач.

