Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Алекс Николов загуби финал, но попадна в Идеалния отбор на Шампионската лига на Азия

17 май 2026, 20:20 часа 300 прочитания 0 коментара
Снимка: Asian Volleyball Confederation Facebook
Алекс Николов загуби финал, но попадна в Идеалния отбор на Шампионската лига на Азия

Волейболната звезда на България Александър Николов прибави сребърен медал от Шампионската лига на Азия по волейбол към богатата си колекция. Родният национал защитава цветовете на Фулад Сирджан, който отстъпи с 1:3 гейма (20:25, 26:24, 23:25, 23:25) във финала срещу индонезийския Джакарта Бхаянгкара Пресиси. Николов не изигра най-добрия си мач и завърши с 12 точки, но попадна в Идеалния отбор на турнира.

Фулад Сирджан загуби от Джакарта Бхаянгкара Пресиси

Отборът от Индонезия спечели клубната титла на азиатския континент за първи път в историята си. Иначе Алекс Николов стана втори по резултатност за състава на Фулад Сирджан, който е първенец на Азия през 2021 и 2024 година. Ноумори Кейта от Джакарта реализира 38 точки в двубоя, продължил два часа.

 

 

Именно това бе причината Кейта да грабне приза за Най-полезен играч (MVP) на надпреварата. Малиецът е и най-добър диагонал. Алекс Николов и съотборникът му Пория Хосейн бяха избрани за най-добри посрещачи. За най-добър разпределител бе определен Али Рамезани (Фулад Сирджан). Робертланди Симон и Раден Хумилар от Джакарта Бхаянгкара Пресизи са най-добри центрове, докато Казуюки Такахаши (ДжейТЕКТ Стингс Аичи) е либеро №1.

Само преди дни пък бащата на Алекс - Владимир Николов, обяви в интервю, че по-големият му син ще се събере с по-малкия - Симеон, в отбор в Италия (подробности четете в линка).

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александър Николов
Джем Юмеров
Джем Юмеров Редактор
Още от Волейбол
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес