Алекс Николов блести в Азиатската Шампионска лига – тимът на българския национал е на финал (ВИДЕО)

16 май 2026, 14:19 часа 783 прочитания 0 коментара
Снимка: Asian Volleyball Confederation Facebook
Иранският Фулад Сирджан с българския национал Александър Николов в състава победи японския ДжейТект Стингс с 3:0 (25:22, 25:19, 25:20) в първия полуфинал на Азиатската Шампионската лига, която се провежда в Понтианак (Индонезия).

В спора за трофея Фулад Сирджан ще срещне победителя от втория полуфинал, който предстои от 15:00 часа българско време днес между Джакарта Бхаянгкара (Индонезия) и Хюндай Скайуокърс (Република Корея).

Александър Николов отбеляза 14 точки за успеха на неговия тим

Николов беше сред най-резултатните играчи на иранския тим, отбелязвайки 14 точки за успеха. Българинът подсили Фулад Сирджан за финалите на Азиатската Шампионска лига, след като стана вицешампион на Италия със своя клубен тим Кучине Лубе Чивитанова.

След турнира в Индонезия, който приключва на 17 май, Алекс Николов ще се присъедини малко по-късно към подготовката на представителния отбор на България за Лигата на нациите.

