"Това са хората": Историята за момента на истината за нашите нови страхотни волейболисти

Зашеметяващият успех на мъжкия ни национален отбор на световното първенство във Филипините дойде като много приятна изненада за мнозина. Но за всеки, който се е занимавал поне малко със спорт, дори не професионално, а на аматьорско ниво, е ясно - зад такъв успех стои не просто талант, а адски много труд и лишения. Да си сред най-добрите трябва наистина нещо повече - трябва желязна воля.

Най-обсъждани в момента без съмнение са синовете на легендата на българския волейбол Владо Николов - Александър и Симеон. Дотолкова, че във фенгрупи на "Левски" в социалните мрежи има призиви Владо Николов "да направи" още двама синове и да ги научи да играят футбол.

Темата обаче е волейбол - и ето какво четем в книгата "Високо", на Владо Николов:

СНИМКА: Джанлоренцо Бленджини - Българска федерация по волейбол

"Посред лятната жега, веднага след онзи международен турнир в Анталия, където старши треньорът Джанлоренцо Бленджини подложи на изпитания физиката на подмладения ни мъжки национален отбор, всички заминаха на лагер в… Пазарджик.

Чудех се за избора му и като се върнаха, го попитах:

– Кико, защо Пазарджик?!

– Владо – отвърна ми Бленджини, – изключително съм щаст­лив от това, което се случи там.

– Какво се случи бе, Кико?

– Ами навън беше четиресет и пет градуса, в залата – пет­десет.

Не можех да си поема въздух, за да водя тренировките, но нито едно от момчетата не се оплака, не измрънка, не се от­каза, не се спести.

Нито едно, нито веднъж.

Сега разбираш ли ме, Владо?

Това са моите хора!

Само да са здрави, ще видиш, че догодина ще имаме резултат. Естествено, само това не стига.

Тренирали сме само един месец, трябва да продължим и през годината, трябва и това, и това, и това, за да извървим стъпки­те, да стигнем до Олимпиадата, да вземем медал…

Да знаеш, Владо, тия деца, които бяха с мен в Пазарджик – това са хората!"

Медалите вече дойдоха, за да докажат правотата на Бленджини. Пожелаваме здраве и хъс както на нашите момчета, така и на него - другото ще дойде, защото те показаха, че искат, могат и знаят как да стане.

