Гражданство на глупостта

Алберт Айнщайн веднъж е казал: Само Вселената и човешката глупост са безкрайни... Не съм сигурен за Вселената!

Първо

Светът гори, заплашени сме от най-голямата енергийна криза, позната в историята, Европа, притисната между “чука и наковалнята“, или по-скоро между Америка и Русия, се бори да си поеме дъх и да оцелее, Македония е изправена пред огромна бедност (...и на духа), а нашите парламентаристи спорят и обсъждат кой има или няма българско гражданство. Те биха приели закон, който да забрани двойното гражданство за парламентаристите и избраните и назначените лица. Не се знае точно кога и за кого ще бъде валиден законът, но тук се обсъжда и предлага. Изявленията за “двойно гражданство“ са вятър в мъглата, тук говорим само и изключително за тези, които имат българско гражданство и са участници в управлението. Нека уточним, това не важи за всички, важи само за “техните“, но не и за “нашите“... и няма значение кои са предлагачите, те отдавна са “без гражданство“, поне що се отнася до емоциите и характера... имат само “бизнес гражданства“!

Второ

Великият разузнавач Рихард Зорге е роден с азербайджанско гражданство (ако изобщо е имало такова, вероятно е било на Царска Русия), след това първоначално му е предоставено германско гражданство, а след като става съветски агент, получава и съветско гражданство, за да провежда разузнавателна дейност във Великобритания, Китай и Япония. Главният му агент, принц Коно, обаче е потомствен японски аристократ и има само японско гражданство. Генерал Лафайет се е борил за свободата на Америка срещу британците, бил е френски гражданин, а след това става американски гражданин и изобщо не е ясно дали е имал валидно гражданство. Съветският генерал Олег Пенковски изобщо не се е интересувал от привилегии, той е търсил само американско гражданство и американска военна униформа. Връща се в родината си като съветски патриот, където е разстрелян като американски агент. Съветските агенти, които са били заловени чрез него, не са имали американско или каквото и да е друго гражданство. Един от най-близките военни и следвоенни сътрудници на Тито е Владимир Велебит, дипломат и британски агент. След войната той организира посещението на Тито във Великобритания и срещата му с кралица Елизабет, преди да се пенсионира с достойнство и да доживее остатъка от живота си във Великобритания.

Трето

Гражданството означава само принадлежност към определена държава и нейните закони, с права и задължения на индивида, но личността се формира от идеята, идеологията, а в днешно време и от финансовия интерес. Така се форматира принадлежността към държавата. Можеш да си гражданин, но идеологически да си на напълно противоположната страна на позициите на “твоята“ държава. Просто ти е нужна възможност за различно определяне, най-често чрез друго гражданство.

Четвърто

Нашата “сметка“ относно двойното гражданство важи само за тези с българско гражданство, защото само то предоставя възможности за допълнителни огромни бизнеси и финансови привилегии. Това се дължи на факта, че македонските политически германци живеят в полусвят между македонската бедност и бледността на държавата и европейските възможности и привилегии, предлагани от София. Това е съревнование в сърцето на властта, между тези, които имат българско гражданство, и тези, които не могат да го получат... нека си го кажем, всички искат да бъдат български граждани и да правят бизнес, но не всеки може. Законът в България не позволява на някои да правят това. Оттук и завистта на тези, които го нямат, към тези, които го имат.

Пето

Снимка iStock

Парламентарната разправия за двойното гражданство е глупава, та ние имаме министър(ка) с цели три гражданства и никому нищо; законът ще е валиден от следващия парламент (или никога)! В края на краищата, как ще се докаже дали някой има българско или друго гражданство. Конкретно, за българско гражданство, да речем. Например, аз имам такова второ гражданство, българско от края на деветдесетте години, но никой няма доказателство за него. Не се знае дали е истинско, или съм го фалшифицирал, както се говори за някои български гражданства. Не се знае дали съм го взел по национални, идейни или идеологически причини и не се знае къде и как го използвам. Всички искат да видят списъци с имената на български граждани в Македония (Северна), но такъв списък досега не се е появил. Не че не е поискан. Аз лично съм се застъпвал за това, поискал съм списък, като съм изразил намерението си (за моя сметка) да го публикувам като подсписък в македонски всекидневници, но никой не ми го е предоставил. Да кажем (и е вярно), че аз не съм важен, но това иска евродепутатът Андрей Ковачев, това иска настоящият президент Илияна Йотова, това казва (вероятно) бъдещият премиер Румен Радев, но списъкът го няма. Някои от нас получават гражданство междувременно, но няма материално доказателство, няма церемония, няма български знамена, нищо... просто гол акт, даден без задължения. Твърдението, че някой “се е чувствал българин, както предците му“, също не е важно, зад твърдението би трябвало да стоят семейни документи, които никой от нас, обикновените граждани, не е виждал. Българските архиви ги имат, но за отмъстителните и завистливи македонски парламентаристи, документите там се пазят “зад девет ключалки“!

Шесто

Има една интересна възможност. Това е вземане на декларации и документи от посредниците за издаване на паспорти, т. нар. „паспортна мафия“. Да им се организира “Вартоломеева нощ“, да се задържат всички, да им се отнемат компютрите и документите и по този начин да се получат данни, поне за тези, които са се “унижили и са извършили национално предателство“, като са поискали български паспорт. Но и това не е вярно, посредниците имат документи на тези, които са поискали паспорт, но нямат документи на тези, които реално са го получили. Има много кандидати, от Македония и тази Северна, все са много.

Седмо

Човешката злоба, завист и нетолерантността към другите са общоизвестни, но тези негативни квалификации на всяко общество, сега, в Македония, ще преживеят своя парламентарен парад. Парламентът, паднал до нивото на социалните мрежи, ще обсъжда общоизвестни факти, неща, които не се обсъждат в никоя съвременна държава. Затова някои, в други държави, се бият в парламентарната зала. Нека нашите поне се изтрепят, нека се наранят (емоционално и характерно) или поне нека се “самонаранят“ (любимата дума на Мицко), за да е пълно удовлетворението на плебса и да се успокоят низките страсти на чиновниците. Нека това е катарзисът на нашето безумие.

Нека не решават нищо, нека оставят проблема отворен и нерешен, както повечето проблеми в страната ни. Всяко решение за “българските паспорти“ или за паспортите от която и да е държава, ще бъде “паспорт за нашата глупост“...

Нямате ли чувството, че отнякъде, от края на Вселената, ни наблюдава и ни се подсмива призракът на Айнщайн...

Автор: Владимир Перев