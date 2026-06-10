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Радев вече настъпи прекалено много мотики: А нова бомба тиктака

10 юни 2026, 8:38 часа 182 прочитания 0 коментара
Снимка: ПЦ на президента
Радев вече настъпи прекалено много мотики: А нова бомба тиктака

Само за 10 дни управляващите настъпиха мотиката толкова пъти, че почва да става страшно какво ни чака още 4 години.

Първо, по 1-юнски, новоразцъфналият експерт по разни неща Владо Николов ни обяви в национален ефир офертата майчинството да се намали. Ама не сме били разбрали, ама грешно сме го изтълкували, внушиха ни, че проблемът е в нашия телевизор.

След това Проданов от воле разстреля пенсионерите с отношение, обявявайки безцеремонно, че няма да умрат от глад за 2 евро. Отпадането на ковид добавката изглеждаше безспорно, докато не гръмна скандалът, в който, пак нещо не бяхме разбрали какво е искал да каже авторът, и впоследствие властта се наложи да даде назаден.

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Сега, ни в клин, ни в ръкав, някой измисли гениалната идея да се изземат изненадващо парите на държавните училища. Каквото имаха останало, държавата си го прибра. Въпросът е, ако това ще е практика, и спестовността всъщност ще се наказва, дали догодина ще има "останали" пари? И тук - греда, и тук - назаден.

Само че това се оказа една от последните капки, които заплашват да прелеят чашата на търпението в образованието. Именно там тиктака следващата бомба, която Радев има едно лято да обезвреди, защото иначе ще му отнесе главата наесен.

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Източник: БГНЕС

Жега наесен

В системата на училищното образование е назряло такова напрежение, че има готовност не просто за протест, а за цялостно блокиране на учебната година.

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Браншовият синдикат направи проучване, според което 92% от учителите са готови на протести, 71% - на стачни действия, а 53% - да не започнат изобщо учебната година.

Българското образование е осеяно с толкова язви, че само много бързо, смело и експедитивно лечение би спасило положението. Безумно утежнените учебни програми, малкото часове за упражнения, глупостта с организацията на външните оценявания, заплащането, липсата на ефективни механизми за контрол на качеството и дисциплината, претенциозните родители, административната тежест, стресът - това са нещата, които ще изкарат учителите на улицата.

97% от тях са твърдо против обвързването на заплащането им с резултатите на учениците и в този протест има резон. Много от днешните деца са жертва на прекалено "позитивно родителство", което училището няма как да компенсира.

Важно е обаче и учителите да не правят грешката да излизат на протест единствено за пари. На каквато и обществена подкрепа да се надяват, ще я загубят, ако фокусът е само върху заплащането.

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Структурните реформи в образованието са повече от належащи. Дали властта ще има силата, желанието, смелостта и експертизата да ги направи, е повече от спорно. Ако учителите обаче изпълнят заканите си, жегата за Радев ще дойде наесен.

Автор: Десислава Любомирова

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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