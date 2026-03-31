Бивш македонски министър: 250 000 македонци имат български паспорти

31 март 2026, 18:08 часа 447 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Вицепрезидентът на опозиционния Демократичен съюз за интеграция (ДСИ) и бивш министър на външните работи Буяр Османи в публикация, в която избягва македонския език, твърди, че около 250 000 македонци имат български паспорти, пише македонската медия "Инфомакс", уточнявайки, че постът на Османи в социалната мреже а на албански език. В поста си той върди, че хората с български паспорти поотделно се ползват с предимствата на членството в ЕС и следователно „не се интересуват от разходите за реформи“.

Когато електоратът получава „моркова“, той не иска „тоягата“, пише Османи в публикацията. Той представя тези данни като един от аргументите за тезата си, че настоящото правителство възпрепятства интеграцията на страната в Европейския съюз.

Информацията на Османи идва на фона на информацията, която циркулира в последните дни, че населението в Република Северна Македония има най-голямо сходство с българските гени, а не със сръбските или гръцките. Това се доказва от гръцко изследване на професора по генетика Константинос Триантафилидис, което обаче не е от сега, а от 2020 г. Изседването оборва макеонската теза, че съвременните македонци са потомци на Александър Македонски. ОЩЕ: Македонците са българи: Гръцко генетично изследване го доказва

Колко са македонците според властта в РСМ?

"Инфомакс" обръща внимание, че Османи не уточнява откъде е взел тази цифра, която според македонската медия е висока.

Знаем, че властта в Скопие твърди, че в югозападната ни съседка живеят около 3000 македонски българи, но същевременно същата тази власт отказва да ги впише в македонската конституция и обрича европейското бъдеще на македонските граждани, които са близо 2 млн. души. ОЩЕ: Гърция с протестна нота до САЩ: Мелания се намесила в спора за името на Македония

Деница Китанова Отговорен редактор
Българско гражданство македонски българи Република Северна Македония Буяр Османи
