Новата такса смет в София: Кой да ти каже колко ще е?

София, могат да декларират предварително данни за своите имоти във връзка с необходимостта от подготовка за преминаване към новите основи за определяне на размера на таксата за битови отпадъци. Тази новина, която всъщност е припомняне на информация от началото на 2025 година, предизвика много сериозен интерес сред читателите на Actualno.com - Още: До 30 септември софиянци могат да декларират данни за новата такса смет

Декларациите не са задължителни, уточниха от Столична община и добавиха следното: "След приемане на решение от СОС, респективно промяна в нормативната уредба на Столична община, свързана с таксата за битови отпадъци, ще бъдат оповестени какви са новите правила, какво следва да се направи от гражданите и бизнеса, съответно в какви срокове следва да се извърши".

Въпроси и чуденки

Когато някой заговори за декларация, моментално в главата на всеки слушащ светва червена лампичка. А щом става въпрос за данъци и такси, почва да вие и сирена за тревога.

Събират се значи данни, за да може такса смет да се изчислява по нов начин. Начинът е на база колко боклук се изхвърля от даден имот, а не по данъчната му оценка – това вече беше законово променено и сега общините трябва да намерят начин да приложат закона на практика.

Като става въпрос за данъци и такси, първият въпрос е колко? Колко ще плащаме? Съдейки от декларацията, която трябва да бъде подадена най-късно до края на днешния 30 септември, това ще бъде решено според количеството боклук, което изхвърляме. И почва интересното:

Вие, които четете този текст, знаете ли колко боклук хвърляте годишно? Защото това е основният въпрос в декларацията? Ако кажа, че хвърлям едиколкоси килограма боклук годишно, Столична община има ли как да ме провери? По-важно – има ли как да провери всички, които се декларирали нещо? Или поне да провери повечето? Ако нищо не кажа, не подам декларация, на каква база ще ми изчислят такса смет? Представям си го така – Столична община ще ми каже колко боклук изхвърлям, за да ми наложи такса. А Столична община колко ще ми каже, че хвърлям? Каква база за сметки ще сложи и как ще я обясни и оправдае?

Вероятно общинските власти имат някаква представа колко килограма боклук "произвежда" едно тричленно или четиричленно домакинство. Не че ще се изненадам, ако нямат, но Евростат например публикува данни. Например, в ЕС средно през 2023 година на един човек годишно се падат 511 килограма боклук, а през 2022 година – 513 килограма. Важно уточнение – това дотук са последните години с данни. Смайващо, в България са по 488 килограма на човек за 2023 година и учудващото е, че спрямо 1995 година, която е приета за базова, всъщност нашата страна намалява най-много битовия боклук в ЕС, с почти 30% (през 1995 година сме "произвеждали" по 694 килограма боклук на човек - ДАННИТЕ ВИЖТЕ ТУК). И въпросът е както в стандарта на живот, така и в отчетността – колко нелегални сметища има в България, та така рязко изведнъж сме станали екологичния пример на Европа? Някой да го вярва искрено? А вярва ли, че сметката с такса смет тогава ще излиза?

2026 година идва. Девет месеца имахме да попълним едни доброволни декларации, но поне аз информационна кампания не видях – а работя в медия. Какво остава тогава за хората, които хич и не поглеждат новини или само за 5 минути привечер скролират да видят дали пък Третата световна война не е тръгнала? Защото нали тази доброволна кампания се прави, за да е по-лесно впоследствие – тогава защо никой не разбра за нея?

До старта на 2026 година остават 3 месеца – сега, вярно е, че местните данъци и такси се декларират и плащат до 30 април в годината, следваща периода (годината), за която се дължат данъците и таксите. По-просто казано - до 30 април, 2027-ма, ще трябва да платим каквото дължим за изхвърлените си боклуци през 2026-та. Но Столична община казва, че тепърва трябва Столичният общински съвет (СОС) да приеме решение за промяна в нормативната уредба, после да се казва и обяснява какви са новите правила, да се посочва в какви срокове да се свършат и задълженията по тези нови правила.

Това всичко хубаво – обаче като гледаме как "Топлофикация София" прави плановия, а не авариен ремонт в "Дружба 2", като имаме такива не един и два примера от близко и по-далечно минало как работят държавни и общински структури, как да не се притесняваме? Аз лично най-много се притеснявам защо все още никой отговорен не иска да разяснява. Когато става въпрос за данъци и такси, колкото по-рано разясниш, толкова по-добре - особено когато кметът Васил Терзиев работи с общински съвет, в който няма мнозинство и има политически интерес плюс възможности всяка негова грешка да се експлоатира в негов ущърб и то много.

Автор: Ивайло Ачев