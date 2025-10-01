Новата такса смет в София: Кой да ти каже колко ще е?

София, могат да декларират предварително данни за своите имоти във връзка с необходимостта от подготовка за преминаване към новите основи за определяне на размера на таксата за битови отпадъци. Тази новина, която всъщност е припомняне на информация от началото на 2025 година, предизвика много сериозен интерес сред читателите на Actualno.com - Още: До 30 септември софиянци могат да декларират данни за новата такса смет
Декларациите не са задължителни, уточниха от Столична община и добавиха следното: "След приемане на решение от СОС, респективно промяна в нормативната уредба на Столична община, свързана с таксата за битови отпадъци, ще бъдат оповестени какви са новите правила, какво следва да се направи от гражданите и бизнеса, съответно в какви срокове следва да се извърши".
Въпроси и чуденки
Още: Гражданите и бизнеса ще казват какво количество отпадъци генерират
Когато някой заговори за декларация, моментално в главата на всеки слушащ светва червена лампичка. А щом става въпрос за данъци и такси, почва да вие и сирена за тревога.
Събират се значи данни, за да може такса смет да се изчислява по нов начин. Начинът е на база колко боклук се изхвърля от даден имот, а не по данъчната му оценка – това вече беше законово променено и сега общините трябва да намерят начин да приложат закона на практика.
Като става въпрос за данъци и такси, първият въпрос е колко? Колко ще плащаме? Съдейки от декларацията, която трябва да бъде подадена най-късно до края на днешния 30 септември, това ще бъде решено според количеството боклук, което изхвърляме. И почва интересното:
- Вие, които четете този текст, знаете ли колко боклук хвърляте годишно? Защото това е основният въпрос в декларацията?
- Ако кажа, че хвърлям едиколкоси килограма боклук годишно, Столична община има ли как да ме провери? По-важно – има ли как да провери всички, които се декларирали нещо? Или поне да провери повечето?
- Ако нищо не кажа, не подам декларация, на каква база ще ми изчислят такса смет? Представям си го така – Столична община ще ми каже колко боклук изхвърлям, за да ми наложи такса. А Столична община колко ще ми каже, че хвърлям? Каква база за сметки ще сложи и как ще я обясни и оправдае?
Още: В кои градове такса "смет" ще е най-ниска?
Вероятно общинските власти имат някаква представа колко килограма боклук "произвежда" едно тричленно или четиричленно домакинство. Не че ще се изненадам, ако нямат, но Евростат например публикува данни. Например, в ЕС средно през 2023 година на един човек годишно се падат 511 килограма боклук, а през 2022 година – 513 килограма. Важно уточнение – това дотук са последните години с данни. Смайващо, в България са по 488 килограма на човек за 2023 година и учудващото е, че спрямо 1995 година, която е приета за базова, всъщност нашата страна намалява най-много битовия боклук в ЕС, с почти 30% (през 1995 година сме "произвеждали" по 694 килограма боклук на човек - ДАННИТЕ ВИЖТЕ ТУК). И въпросът е както в стандарта на живот, така и в отчетността – колко нелегални сметища има в България, та така рязко изведнъж сме станали екологичния пример на Европа? Някой да го вярва искрено? А вярва ли, че сметката с такса смет тогава ще излиза?
2026 година идва. Девет месеца имахме да попълним едни доброволни декларации, но поне аз информационна кампания не видях – а работя в медия. Какво остава тогава за хората, които хич и не поглеждат новини или само за 5 минути привечер скролират да видят дали пък Третата световна война не е тръгнала? Защото нали тази доброволна кампания се прави, за да е по-лесно впоследствие – тогава защо никой не разбра за нея?
До старта на 2026 година остават 3 месеца – сега, вярно е, че местните данъци и такси се декларират и плащат до 30 април в годината, следваща периода (годината), за която се дължат данъците и таксите. По-просто казано - до 30 април, 2027-ма, ще трябва да платим каквото дължим за изхвърлените си боклуци през 2026-та. Но Столична община казва, че тепърва трябва Столичният общински съвет (СОС) да приеме решение за промяна в нормативната уредба, после да се казва и обяснява какви са новите правила, да се посочва в какви срокове да се свършат и задълженията по тези нови правила.
Това всичко хубаво – обаче като гледаме как "Топлофикация София" прави плановия, а не авариен ремонт в "Дружба 2", като имаме такива не един и два примера от близко и по-далечно минало как работят държавни и общински структури, как да не се притесняваме? Аз лично най-много се притеснявам защо все още никой отговорен не иска да разяснява. Когато става въпрос за данъци и такси, колкото по-рано разясниш, толкова по-добре - особено когато кметът Васил Терзиев работи с общински съвет, в който няма мнозинство и има политически интерес плюс възможности всяка негова грешка да се експлоатира в негов ущърб и то много.
Още: Нова методика и по-високи такси за смет: Какви са предизвикателствата пред общините? (ВИДЕО)
Автор: Ивайло Ачев