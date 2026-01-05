И по-зле ще става: Тръмп е като Путин - ЕС да се стяга, защото няма време

Дойде новата година, пожелахме си да е по-хубава, по-добра, по-успешна и ... по-мирна. Минаха 3 дни и хоп, нова война - дори Джорджа Мелони едва ли е очаквала чак пък толкова бързо да ѝ се сбъдне прогнозата, че 2026 година ще е по-зле от 2025 година - ОЩЕ: 2025 година беше трудна година, но не се тревожете - следващата ще е още по-зле

Без съгласуване и разрешение от Конгреса, да не говорим за някакво съгласуване с ООН, на 3 януари сутринта в 8:50 часа българско време по заповед на Тръмп американската армия извърши военна операция във Венецуела. Заловен беше дългогодишният лидер на страната, откровен диктатор по всяка буквичка на описанието в речника. Проблемът е, че това беше сторено не с идеята венецуелците да живеят по-добре, а с идеята Тръмп да живее по-добре - като обсеби петролните залежи на Венецуела. Той си го каза в прав текст, да няма хър-мър и неразбрали. И направо неглижира, дори обиди, носителката на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо, като излъга безсрамно как тя нямала никаква подкрепа от венецуелците, за да утвърди Pax Americana във Венецуела: режим, който слушка Чичо Сам, дава си петрола и е оставен да живее на гърба на обикновените хора. Тръмп си е злопаметен, освен че не понася силни жени - в главата му Мачадо му взе наградата, която само той може да получи, нищо че той я заслужава толкова, колкото Владимир Путин заслужава звание "Герой на Украйна" - ОЩЕ: Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела и ще почнат да печелят пари от петрола (ВИДЕО)

Във Венецуела един Мадуро беше сменен с друг - с американския. Всичко заради петрола, не защото режими като тези на Мадуро не трябва да съществуват, а обсебените от тях страни трябва да могат да се развиват както пожелаят, не както им се казва отвън. И колкото и да е шокиращо това, то не може да е изненада. Не е изненада от деня, в който САЩ на Тръмп оповести новата си стратегия за национална сигурност. Само 30-тина странички, пълни с такова съдържание, че да е ясно: оттук-нататък по-силният взема това, което му се иска от по-слабия. Особено ясни са намеренията на Тръмп спрямо Стария континент - да действа така, че ЕС да се разпадне, защото това щяло да направи "Европа отново велика". Никой да не си прави илюзии, че е вярно - който е забравил, да иде да прочете пак надписа над вратата на истинската сграда на Народното събрание. Този за съединението и силата. Тръмп обаче действа като диктатор от несъразмеримо по-голям мащаб от Мадуро - на глобално ниво - Още: САЩ предупредиха: Европейската цивилизация може да бъде заличена

Maduro is being escorted by dozens of federal agents, ensuring the “strongman” doesn’t suddenly make a run for it. pic.twitter.com/ftT7uLsihv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 3, 2026

Международното право не е случайно нещо. Това е единствената, единствената защита пред свят, в който тези с най-много ядрени ракети правят каквото си искат с останалите. Венецуела е държава с диктаторски режим, последният уж свободен избор на Николас Мадуро не беше признат за легитимен и от Европейския съюз - за тези, които сега вият като линейки защо Брюксел не осъжда американската агресия и не праща оръжия в помощ "на справедливостта". Да повторя - ЕС не признава Мадуро за легитимен президент на Венецуела и така е от години. И ако ще гледаме детайл по детайл, защо Путин, който е явен съюзник на Мадуро, не му помогна? Той и на Армения срещу Азербайджан толкова помогна - защото толкова си може. 4 години добре се вижда с Украйна колко и какво може Путинова Русия - а за тези, които нямат мозък и разправят как Путин е много великодушен с Украйна, напомням опитът му от началото на войната да завземе Гостомел и да влезе с въздушен десант в Киев. Опит, който завърши трагично за руснаците - ОЩЕ: Светът през 2022 година: Войната в Украйна - Давид бие Голиат с помощ от приятели. И едно видео от украинския журналист Денис Казанский, който много точно каза, че даже не е успял да запише кратко видео преди режимът на Мадуро, на който уж Русия трябваше да помага, помагаше и щеше да помага, рухна. Друг обаче е въпросът сега - така ли ще я караме, минимум докато такива като Путин и Тръмп са живи? Гаранция няма, че и след това няма да продължим по същия начин.

Доналд Тръмп е враг на демокрацията. САЩ под негово управление - също. Единственият начин да не осъмнем и ние с нечия чужда армия, дошла да ни вкара "в правия път", е да развием още повече Европейския съюз. Той трябва да стане федерална структура. Решенията в него не може да се вземат с абсолютно мнозинство - трябва да е квалифицирано, за да няма как поредният Орбан, навеждащ се бързичко хем към Путин, хем към Тръмп, да чупи всичко като добър троянски кон. Европейският парламент трябва да е наистина законодателен орган на ЕС, а не Съветът да отнема най-важното от тези функции. ЕС трябва да има своя армия и свой отбранителен комплекс. И всичко това трябва да бъде направено така, че да се зачете гласът на всеки член на Съюза - за да е силна спойката - Още: Белият дом вече представя ЕС, а не Русия или Китай като най-големия злодей

Иначе утре ние и още по-зле, децата ни, ще трябва да си спомняме и да се учим какво беше в едни времена, за които пеехме: "45 години стигат". Защото думите на Манол Глишев, колкото и да е краен по принцип той, звучат стряскащо вярно: "Днес се проваля следвоенният ред, основан на ООН, възходът е на постмодерните диктатури - Китай, Русия и САЩ - а обратното броене е към Третата световна, защото рано или късно сегашните тирани ще се обърнат и срещу Европа, но и едни срещу други. Това е "мултиполярният" свят на потупващи се по рамото и забиващи си ножове в гърба конкуретни фашизми".

А за късопаметните - дали щяхме сега да вървим по този път, ако Путин наистина беше спрян в Украйна, когато му беше времето, преди години? Защото след Венецуела да се готви Тайван ...

п.п. Колкото до самата военна операция на САЩ във Венецуела, тя действително е впечатляваща. Най-малкото не стана "4 години и още броим вместо 3 дни". Украинският о.з. полковник Константин Машовец направи кратък анализ, напомняйки следното - на хартия Венецуела имаше една от най-добре ешелонираните ПВО в Латинска Америка, а именно:

20-22 изтребителя Су-30МКВ

към 10 изтребителя F-16 (стари, но поне половината в добро състояние)

2 зенитни ракетни дивизии, разполагащи с руски комплекси С-300 и "Бук"

над 10 зенитно-ракетни комплекса "Тор"

близо 250 единици портативни ракетни системи, много от които внесени от Русия в последните месеци.

около 260 зенитни 40-мм оръдия и то шведски, Bofors L70

18 ракетни системи за залпов огън, подпомагани включително с китайски радари JYL-1 и JY-11B

И след като САЩ използваха веднага военни хеликоптери във Венецуела, всичко това явно не свърши работа. Защо? Или САЩ всичко са елиминирали, или венецуелските военни дотолкова са били "хванати" от американско влияние, че нищо не са направили.

Автор: Ивайло Ачев