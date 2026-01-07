Тръмп срещу Мадуро: Какво е отношението ви към отвличането на венецуелския президент? Анкетата на Actualno.com

Преди време цели държави се нападаха, за да се наложи демокрация, докато реалната причина беше петрол. Сега обаче отпадна нуждата от претекст, който да маскира жаждата за ресурс. Със светкавична операция Доналд Тръмп директно отвлече и изправи пред съда в Ню Йорк президента на Венецуела Николaс Мадуро, заявявайки, че американски компании трябва да стопанисват и печелят от венецуелския петрол.

Че Мадуро и прилежащата мафия методично унищожава Венецуела е вярно, а още по-безспорно е, че международното право е притихнало и силата на правото е подчинена от правото на силата. Набързо осъмнахме в свят, в който националният суверенитет е празна дума и винаги може да се наруши, ако срещу нея стоят имперски амбиции.

Мнозина обаче подкрепят Тръмп. Защото така Америка (изглежда) става велика отново и се опитва да се завърне към позицията на глобален хегемон.

Затова днес в анкетата на Actualno.com питаме нашите читатели:

Тръмп срещу Мадуро: Какво е отношението ви към отвличането на венецуелския президент?

а) Перфектна акция - венецуелският народ ще получи по-добро бъдеще.

б) Абсолютно погазване на международното право в американски стил.

в) Така се прави - за 30 минути, а не като Путин четири години.

Ще се радваме да разберем какво мислите! Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.