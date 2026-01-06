Кабинетът подаде оставка:

1400 години България? Нека не се излагаме като македонците

През 2032 г. се подготвя мащабно, но крайно спорно честване на 14 века българска държавност.

Откъде тези 14 века?

Историци, институции и медии излязоха със становището, че са решили да преизчислят възрастта на България, зачерквайки датата 681 г., когато Аспарух създава край Дунава Първото българско царство. Новата дата е 632 г. и тогава българските племена, водени от Кубрат, се надигат срещу Степната империя. Бащата на Аспарух отхвърля зависимостта от тюрки и авари и така, според учените, на практика създава първата българска империя. Дори византийският император Ираклий признава тази държава, като дава на Кубрат титлата патриций и сключва мирен договор.

Историците в битка "за" и "против"

Инициативата "1400 години България в Европа" стартира с национална кампания за тържествено отбелязване през 2032 г., водена от БНТ, БНР, БТА и БАН и подкрепена от музеи, университети и институти.

Видни български историци обаче се обявиха твърдо против инициативата в официална подписка. Тяхната теза е, че сме свидетели на едно бутафорно напомпване на националистически клишета "с рефлекси на тоталитарна грандомания". А събитията около датата 632 г. не почиват на никакви достатъчно достоверни исторически доказателства, за да оправдаят преизчисляването на българската държавност.

От македонския синдром ли страдаме?

Разколът в историческата общност у нас не е от вчера и е факт по много въпроси. Сега обаче, някак изненадващо и без широк обществен дебат, постфактум ни беше сервирано, че сме решили да станем още по-стари и по този повод е редно да инициираме едно всенародно веселие.

Прекрояването на историческата рамка обаче е нещо, което сме свикнали да виждаме като практика оттатък Вардара. България, достатъчно уверена в своята историческа ценност, самочувствие и идентичност, нямаше нужда да се състарява изкуствено. Поне досега.

България и сега е най-старата държава в Европа. Най-старата, която се намира на територията, на която е основана, под името, с което е основана. И няма нужда от измишльотини. Нито експертите, нито историческите извори са единодушни за това каква е била формата на обединението, представляващо Стара Велика България на Кубрат, нито са безспорни обстоятелствата около неговото създаване и развитие.

Със същата тежест можем да се обявим изобщо за най-старата цивилизация в света, тъй като има много историци, подкрепени от данните на генетични изследвания на българския геном, които считат, че прабългарите са коренно население, преки наследници на траките, и държавността ни винаги е била у дома си по тези земи. Тук е най-старата писменост в света (макар мнозина да настояват, че изключителните траки са били безписмени и безпросветни) и най-старото обработено злато. Тук говорим и единственият аналитичен славянски език, който всеки лингвист знае, че по същество няма нищо общо с другите.

Ако историята ще е въпрос на избор, нищо не ни пречи да изберем това.

Казусът обаче е друг. Македонският синдром да се изкараме по-древни е срамен, жалък и неадекватен. И няма място в българската историческа идентичност. Нямаме нужда от това и всеки подобен опит би бил припознат като непривичен и нелеп.

Ако пък са верни твърденията, че се подготвя концепция, подобна на авторитарната и националистическа идеология на тоталитарния режим, която може да бъде използвана с политически или социален умисъл, авторите на тази "претоплена манджа" ще бъдат разочаровани. Времената са различни, поколенията също. И в тези времена бутафорията се идентифицира лесно.

Автор: Десислава Любомирова

