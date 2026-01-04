Българският избор за "Евровизия": Отново каруцата пред коня

България се завръща на песенния конкурс "Евровизия" и това е чудесна новина. Заради упоритата ни история на провали в музикалното състезание популярността му у нас не е особено висока, но участието ни е правилно решение.

Имайки предвид регламентът на българската селекция за представител обаче, по нищо не личи да сме си взели поука.

Само ние не разбрахме, че трябва да избираме песен, не изпълнител

През годините БНТ е изпробвала различни формули - избиране на директна песен, избиране на изпълнител и гласуване за песен, както и най-стандартния формат - гласуване за изпълнител И песен. Всичко това обаче остана в полето на експеримента. БНТ продължава да се лута в съмненията си как, аджеба, да изберем българския представител, и продължава да взима нелогични решения.

Пример е най-новата хрумка за селекцията за Виена 2026. Изборът за "Евровизия 2026" ще се проведе в 3 етапа. В първия 15 изпълнители ще пеят свои песни. Във втория ще продължат 7, които пак ще пеят свои песни. Един ще бъде избран за победител и в третия етап той ще изпее 3 песни, които няма да са негови, а създадени специално за конкурса, и песента победител ще ни представи във Виена.

Остава въпросът кога БНТ най-после ще разбере устойчиво, че "Евровизия" е ПЕСЕНЕН конкурс. За ПЕСНИ, не за изпълнители. България се е проваляла в почти всичките си участия, не защото е пращала слаби изпълнители, а защото е пращала слаби песни.

И сега БНТ тръгва отново в посока на тази счупена логика - да намерим изпълнител, а песента - здраве да е! Мистерия е каква е връзката на най-големия хит на Фики, който той ще изпее в състезанието, или на най-големия хит на "Молец", който те също ще изпълнят, с "Евровизия". Това не са песните, които ще пратим. И това, че те са добри и хитови, не е никаква гаранция, че песента за "Евровизия" също ще е добра. Защото никой не знае коя е тази песен. Не я знаем каква е и подходяща ли е за изпълнителя, който ще й пришием.

Останалите страни-участници не демонстрират подобна алогична мисъл. Селекциите, които към момента текат, или са завършили, се позовават на закономерен състезателен принцип - обявяват се изпълнители И песните им за "Евровизия" и се гласува директно. Така беше и в Черна гора, и в Латвия, и в Естония, и в Албания. Само ние - наобратно. Каруцата пред коня.

Имаме прекрасни музиканти, да не пропиляваме потенциала им

Сред 15-те артисти са прекрасните MONA и DIA например, които са "изписани" млади певици, смесващи модерното звучене на музиката с красотата на българския фолклор, а това е нещо, което много липсва на България на "Евровизия". Неслучайно първото добро класиране на страната ни беше именно с такава песен - "Вода" на Елица и Стунджи. И какво се оказва сега? Че MONA и DIA не могат да се разгърнат в песен в своя си стил, която да предложат за сцената във Виена, а ще трябва да изпълнят, ако спечелят, спуснати им мелодии? Ами ако някой е решил да им напише хеви метъл? Те това ли ще пеят?

Как досега не разбрахме, че "Евровизия" се печели от песни? Победители са ставали никому неизвестни изпълнители, както и обратното - големи имена от световната сцена са се проваляли с посредствени парчета.

Участниците в българската селекция са прекрасни. По агитационната им активност в публичното пространство личи, че се хвърлят с плам в начинанието и това е златна възможност за България. Защото имаше години, в които БНТ трудно намираше качествени изпълнители, които да се навият на тази авантюра. А сега има на разположение млади и талантливи музиканти, които творят със сърце. Дано им позволи наистина да творят, а не потенциалът им да бъде осакатен от недомислици и нелогични правила. Българската музика има с какво да впечатли Европа и не заслужава пореден организационен провал и креативна немощ.

Автор: Десислава Любомирова

