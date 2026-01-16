Прокуратурата не струва нищо в борбата с корупцията: ГЕРБ вече де факто го признава и в закон

Борислав Сарафов е г-н Никой. Вкопчил се е в стола на главен прокурор като Бен Стилър в пода, докато по пода го влачеше едно декоративно кученце в хитовия комедиен хит "Ах, тази Мери". Но едно след друго български съдилища директно му казват, че вече нищо не може да прави по производства и дела, защото - казах го де, защото е г-н Никой!

Разбира се, манталитетът на Бай Ганьо е такъв, че Сарафов няма да мръдне от кабинета на главния прокурор докато не бъде изхвърлен от господарите си. Но това откровено няма значение, защото съд след съд в България просто го изхвърлят от правната ни сфера - ОЩЕ: Пореден български съд не признава Борислав Сарафов за главен прокурор

СНИМКА: БГНЕС

Точно това е нещо, което трябва да се отбележи. През годините в много коментари съм писал, че докато не си оправим правосъдието, България не може да тръгне стабилно напред. При безпрецедентната наглост на управлението в България, това, че съдът показва независимост, е достойно за хвалба. Защото нещата стоят така - прокуратурата наблюдава разследването и обвинява, но съдът казва дали е права. Прокурорите не решават кое е правилно според закона и кое - не. Затова всичките им там организацийки плюс някои адвокатски, които ближат подметките на корпулентните чрез умилкване пред Сарафов, също отиват в ъгъла. Защото е крайно време всеки да си върши работата, за която е там, където е и да не пипа там, където не му е работа.

Но още по-впечатляващо е как ГЕРБ всъщност призна и то във възможно най-официален вариант, че Сарафов и подчинените му не струват пукната пара. ГЕРБ, на Бойко Борисов, който оформи сегашната България, изкарала пак по улици и площади стотици хиляди. Та правното острие на ГЕРБ Анна Алекандрова в законопроекта за закриване на Антикорупционната комисия пише следното като мотиви: Антикорупционната комисия за времето на съществуването си не донесе добавена стойност в борбата с корупцията във висшите етажи на властта. Каквато и структура за разследване и разкриване на престъпна дейност да бъде създадена, то тя винаги ще е зависима във функционален план от прокуратурата - ОЩЕ: ГЕРБ предложи закриване на Антикорупционната комисия с различни идеи от тези на Пеевски

Ненаписаният, но видим извод на Александрова т.е. на ГЕРБ: Прокуратурата не става за нищо в борбата с корупцията. Иначе за какво беше правена Антикорупционна комисия, ако ставаше - найс, а?!

Автор: Ивайло Ачев