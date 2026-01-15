Пореден български съд не признава Борислав Сарафов за главен прокурор

Състав на Апелативния съд в Пловдив на 15 януари обяви Борислав Сарафов за нелегитимен главен прокурор. Това е пореден подобен удар за изпълняващия функциите обвинител №1, докато той остава на поста далеч отвъд крайния законов срок - 21 юли 2025 г. Заради приетите от парламента промени в Закона за съдебната власт в началото на миналата година и.ф. ръководителите в системата можеха да останат само още 6 месеца на позиции, но Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет тълкува закона по свой начин - че Сарафов е бил хванат в "заварено положение" и че промените не важат за него.

Кои съдилища не признават Сарафов?

Няколко съдебни органа не признават Борислав Сарафов за обвинител номер едно. Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд (ВКС) излезе с решение от 18 септември 2025 г., че той не е легитимен и.д. главен прокурор.

Апелативният съд във Варна сезира Конституционния съд с питане дали след 21 юли 2025 г. и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов може да иска възобновяване на дела. Варненските магистрати искат КС да обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, че изпълняващ функциите не може да е повече от 6 месеца, или да тълкува действието ѝ спрямо лица, които са определени за и.ф. преди нейното приемане: Конституционният съд решава главен прокурор ли е Сарафов.

През ноември от Апелативния съд в София обаче възобновиха дело по искане на Сарафов, с което на практика го легитимираха като и.ф. главен прокурор.

Припомняме, че през декември Съюзът на съдиите в България настоя Висшият съдебен съвет да извърши проверка срещу Борислав Сарафов за евентуална злоупотреба с власт и оказване на натиск върху съдии.

Какво пише в решението на Апелативен съд - Пловдив?

В решението на Апелативния съд в Пловдив се казва, че съставът с докладчик съдия Веселин Ганев споделя разбирането, възприето и в разпореждането на председателя та II н.о. на ВКС, на зам.-председателя на ВКС и ръководител на наказателна колегия от октомври 2025 г. Съгласен е и с решение на Върховния касационен съд от ноември миналата година. А именно: „Въведеният с нормата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ нов правен режим преурежда за в бъдеще заварени правоотношения, които не са приключили (несъщинска ретроактивност), от което следва, че изпълняващият функциите „главен прокурор на РБ“ не може да изпълнява тези функции след 21.07.2025 г., и в частност не е процесуално легитимиран да изготвя искания за възобновяване по чл. 420, ал. 1 вр. чл. 422, ал. 1, т. 4-6 от НПК“.

Така Апелативен съд – Пловдив оставя без разглеждане искането на Сарафов за възобновяване на конкретно производство – ЧНД №3049/2025 по описа на Районен съд – Пловдив. Прекратява се и производството НД/В/ №407/2025г. по описа на Апелативен съд - Пловдив. Решението е окончателно.

