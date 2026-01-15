ГЕРБ предложи закриване на Антикорупционната комисия с различни идеи от тези на Пеевски

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС внесе законопроект за закриване на спорната Комисията за противодействие на корупцията (КПК), показа справка на Actualno.com в регистрите на Народното събрание. Видно от оригиналния проект реформата се цели да се прокара през промени в Закона за Сметната палата, а основен вносител са петима депутати от формацията, сред които и председателя на правната комисия Анна Александрова.

Според проекта на ГЕРБ служителите на Антикорупционната комисия ще бъдат пренасочени към Сметната палата или по върховете на ГДБОП. Част от функциите на самата комисия също отиват именно в Сметната палата (като регистърът на имуществото на хората на висши държавни длъжности и конфликта на интереси), а противодействието на корупцията се прехвърля на ГДБОП.

В мотивите към законопроекта вносителите припомнят, че със създаването си в края на 2023 г. КПК е получила всички правомощия за оперативно-издирвателна дейност, включително използване на специални разузнавателни средства, както и дейност по разкриване и разследване на корупционни престъпления. С едно голямо "но" - Антикорупционната комисия не е донесла добавена стойност с борбата с корупцията във висшите етажи на властта, тъй като последната дума за разследването има прокуратурата. Именно затова каквато и да бъде структура за разследване и разкриване на престъпна дейност, която може да бъде създадена, то тя винаги ще е зависима във функционален план от прокуратурата, се казва в мотивите.

"Затова не се и постигнаха целите, които се поставиха при създаването на КПК, а именно независимо разкриване на корупция по високите етажи", обобщават вносителите и правят заключение, че комисията трябва да бъде закрита и да се върнем към "стари и доказано действащи механизми".

Прилики и разлики

Любопитното е, че през юли 2025 г. от партията на Делян Пеевски също предложиха и подкрепиха законопроект за закриването на Антикорупционната комисия. В него обаче от "ДПС - Ново начало" предлагаха функциите на комисията да се прехвърлят към ДАНС и Сметната палата. По-рано подобна идея за закриване дойде от Атанас Атансов от "Продължаваме промяната - Демократична България". В четвъртък обаче от формацията разкритикуваха предложението.

"Виждаме че ГЕРБ са преписали законопроекта на Пеевски за закриване на КПК. Правят същите грешни неща. Например, какъв е интересът да са в Сметната палата. Това, което могат да направят - да подпишат искането за оставка на Антон Славчев. Първа стъпка е да се вземе оставката на Славчев. Нашият законопроект предвижда една много малка комисия, която да се занимава с това. Оперативните дела да преминава през комисия. Принципът на избор също сме предвидили да е деполитизиран, квота на НС, на президента", заяви депутатът Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Ако все пак текстовете на ГЕРБ-СДС бъдат одобрени, с влизането в сила на промените КПК трябва да предаде на ДАНС всички архивни оперативни дела. Останалите бази данни в Антикорупционната комисия, съдържащи информацията относно тези дела, се унищожават незабавно. Действащите дела на оперативен отчет пък се прехвърлят към ГДБОП. Висящите пред КПК разследвания се връщат на наблюдаващите прокурори.