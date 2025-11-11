Африканската военноморска мечта на Путин потъна, Судан спря строителството

Дълго планираното от Москва създаване на военноморска логистична база в суданското пристанище Порт Судан е спряно поради продължаващата гражданска война, обхванала страната. Това обяви руският посланик в Судан Андрей Черновол. "Предвид настоящия военен конфликт, движението по този въпрос засега е спряно", каза той.

Руска база в Червено море

Сделката, постигната за първи път през 2020 г., би позволила на Русия да създаде логистичен център в Порт Судан за до четири военни кораба и 300 военнослужещи – първата ѝ постоянна военноморска база в Африка от съветската епоха. Но след отстраняването на Башир през 2019 г. преговорите замразиха и проектът потъна в неизвестност.

Москва също така получи правото да разположи оръжия, оборудване, боеприпаси, системи за противовъздушна отбрана в базата. Споразумението обаче все още не е ратифицирано.

Базата, разположена на Червено море, ще даде на Русия стратегическа изгодна позиция над един от най-натоварените морски пътища в света - коридора на Суецкия канал, който обработва около 10% от световната търговия.

Судан остава обхванат от насилие, като в региона Дарфур продължава брутален геноцид, където повечето жертви са цивилни - предимно жени и деца.