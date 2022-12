Експлозия на цистерна с гориво уби най-малко девет души в Йоханесбург

Пациентите са евакуирани от болницата, след като част от покрива се срути след взрива. Камионът е превозвал течен нефтен газ, съобщиха местни медии.

„Очевидно цистерна с газ е минала под моста на метрото и се е заклещила там и поради триене се е запалила“, каза говорителят на службите за спешна помощ Уилям Нтлади.

Докато пожарникарите се опитваха да потушат огъня, имаше огромна втора експлозия - заснета на любителско видео - която унищожи пожарна кола и две моторни превозни средства.

Очевидец Майкъл Кулинджи описа експлозията като "по-скоро бомба" и каза пред агенция Ройтерс, че е видял огъня под моста.

Друг свидетел, Жан Мари Боойсен, каза, че е видяла "огромни пламъци около 06:35 местно време и си е помислила, че "това се чувства като 6,5 по Рихтер", според "Ройтерс".

Кадри, очевидно заснети непосредствено след взрива, показват множество замаяни и обгорени хора, които се препъват около жилищен район близо до епицентъра.

Those pictures are traumatising…😭Condolences to families of the firefighters and civilians who have lost their lives in this tragedy. pic.twitter.com/byQYdj7dKh