Лидерът на преврата в Мадагаскар положи клетва като президент (ВИДЕО)

Полковникът от армията, който завзе властта чрез военен преврат, положи клетва като нов лидер на Мадагаскар в петък. Това беше светкавично бързо завземане на властта, което свали президента и го накара да избяга от страната и да се укрива, предаде „Асошиейтед Прес". Става въпрос за полковник Майкъл Рандрианирина, командир на елитно армейско поделение. Той положи клетва за нов президент на церемония в главната зала на Висшия конституционен съд на страната и пред неговите девет съдии в червени тоги.

Неговото възкачване на президентския пост дойде само три дни след като обяви, че въоръжените сили поемат властта на обширния остров в Индийския океан с около 30 милиона души край източното крайбрежие на Африка. ОЩЕ: Край на военния преврат в Мадагаскар, президентът напусна страната (ВИДЕО)

Madagascar has sworn in army leader Colonel Michael Randrianirina as president, just days after a military takeover on the back of a popular rebellion that sent President Andry Rajoelina fleeing into exile. pic.twitter.com/IXHWn5S0dQ — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 17, 2025

ООН осъди преврата

Организацията на обединените нации осъди военния преврат като противоконституционна смяна на правителството, но реакцията на други страни, включително бившия колониален владетел на Мадагаскар, Франция, е малка.

Къде е сваленият президент?

Президентът Андри Раджоелина избяга от страната, след като армията зае страната на масовите протести. Според Ройтерс, той е напуснал на борда на френски военен самолет, след като елитното звено CAPSAT и части от жандармерията се присъединиха към демонстрантите.

Протестите започнаха на 25 септември заради недостиг на вода и електричество, но бързо прераснаха във въстание срещу корупцията и бедността. Раджоелина, който дойде на власт след преврата през 2009 г., бързо загуби подкрепата на силите за сигурност през последните седмици. Вероятният временен лидер на Мадагаскар ще бъде генерал-майор Демосфен Пиколас, командир на елитното звено CAPSAT. ОЩЕ: Макрон е любезен: Франция връща главата на мадагаскарски крал в родината му (ВИДЕО)

🇲🇬 Madagascar was set Friday to swear in an army colonel as president, just days after a military power grab that sent President Andry Rajoelina fleeing and raised international alarm about a new coup on the island 👇 pic.twitter.com/w6vBqmAWVm — FRANCE 24 English (@France24_en) October 17, 2025