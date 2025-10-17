Войната в Украйна:

Лидерът на преврата в Мадагаскар положи клетва като президент (ВИДЕО)

Полковникът от армията, който завзе властта чрез военен преврат, положи клетва като нов лидер на Мадагаскар в петък. Това беше светкавично бързо завземане на властта, което свали президента и го накара да избяга от страната и да се укрива, предаде „Асошиейтед Прес". Става въпрос за полковник Майкъл Рандрианирина, командир на елитно армейско поделение. Той положи клетва за нов президент на церемония в главната зала на Висшия конституционен съд на страната и пред неговите девет съдии в червени тоги.

Неговото възкачване на президентския пост дойде само три дни след като обяви, че въоръжените сили поемат властта на обширния остров в Индийския океан с около 30 милиона души край източното крайбрежие на Африка. ОЩЕ: Край на военния преврат в Мадагаскар, президентът напусна страната (ВИДЕО)

ООН осъди преврата

Организацията на обединените нации осъди военния преврат като противоконституционна смяна на правителството, но реакцията на други страни, включително бившия колониален владетел на Мадагаскар, Франция, е малка.

Къде е сваленият президент?

Президентът Андри Раджоелина избяга от страната, след като армията зае страната на масовите протести. Според Ройтерс, той е напуснал на борда на френски военен самолет, след като елитното звено CAPSAT и части от жандармерията се присъединиха към демонстрантите.

Протестите започнаха на 25 септември заради недостиг на вода и електричество, но бързо прераснаха във въстание срещу корупцията и бедността. Раджоелина, който дойде на власт след преврата през 2009 г., бързо загуби подкрепата на силите за сигурност през последните седмици. Вероятният временен лидер на Мадагаскар ще бъде генерал-майор Демосфен Пиколас, командир на елитното звено CAPSAT. ОЩЕ: Макрон е любезен: Франция връща главата на мадагаскарски крал в родината му (ВИДЕО)

