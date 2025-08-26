Войната в Украйна:

Макрон е любезен: Франция връща главата на мадагаскарски крал в родината му (ВИДЕО)

Главата на мадагаскарски крал, убит от френски войски по време на война от колониалната епоха, беше официално върната на Мадагаскар, пише BBC.

Предаването на черепа на крал Тоера - и тези на двама други членове на неговия двор - се състоя на церемония в министерството на културата в Париж. Черепите са били донесени във Франция в края на 19-ти век и се съхраняват в Природонаучния музей във френската столица.

Това е първото използване на нов закон, предназначен да ускори връщането на човешки останки от колекции във Франция.

„Тези черепи са влезли в националните колекции при обстоятелства, които очевидно са накърнявали човешкото достойнство и в контекста на колониално насилие“, е заявила на церемонията френският министър на културата Рашида Дати, цитирана от агенция AFP. ОЩЕ: Символът на колониалната епоха: Историческият мост в Мианмар е разрушен (СНИМКА)

