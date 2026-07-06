Най-важните новини за деня: 6 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 6 юли 2026 г.

КАЗУСЪТ "ПОЛЕТИТЕ НА ПЕЕВСКИ": ДЕМЕРДЖИЕВ РАЗКРИ, ЧЕ АТАНАСОВА Е ИЗПОЛЗВАЛА ДВА ПАСПОРТА

"Нека да не пропускаме и факта, че госпожа Десислава Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия, и личния си паспорт при тези пътувания. Нека има добрината, като изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизна. Ние ще бъдем максимално прецизни и след като това е толкова важно за господин Делян Пеевски и за госпожата Атанасова, ще изнесем в пълнота всички факти. Всеки сам ще може да си направи изводите". Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в "Интрвюто" по БНТ. Още: Не съветвам Десислава Атанасова да рови твърде много

С ПРЕСКЪПИ ПОЛЕТИ ДО ДУБАЙ: ОЩЕ РАЗКРИТИЯ ЗА ПЪТУВАНИЯТА НА ПЕЕВСКИ И ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ОТ ИВАЙЛО МИРЧЕВ (ВИДЕО)

Големият проблем е как Делян Пеевски плаща за тези полети. Полет с частен самолет под 20-30 хиляди лева превод за него едва ли има. Пеевски е санкциониран по “Магнитски” и това се вижда. За съжаление, има банки, които са предприели риска за подобни транзакции и БНБ не е направила нищо.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ГОТВЯТ "ВЛАСТГЕЙТ": АНАЛИЗ ЗА ПОЛЕТИТЕ НА ПЕЕВСКИ И ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА

Пътуванията на Делян Пеевски и на Десислава Атанасова все повече се оформят от управляващото мнозинство на „Прогресивна България“, като „властгейт“ скандал във връзка с функционирането на държавата. Това заяви пред bTV политологът Цветанка Андреева. Още: Казусът "Полетите на Пеевски": Демерджиев разкри, че Атанасова е използвала два паспорта

САМО 37% ОТ ПЪТИЩАТА У НАС СА В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ

Въпреки значителните публични средства, вложени в поддръжката на републиканската пътна мрежа, качеството на настилките в България продължава да се влошава. Ако преди 2023 г. делът на пътищата в добро състояние е бил около 40-41%, то към края на 2025 г. той вече е спаднал до 37%. Това се случва въпреки направените разходи за над половин милиард евро само за поддръжка, без в сумата да се включва изграждането на нови пътища.

НОВА РУСКА МАСИРАНА ВЪЗДУШНА АТАКА: КИЕВ ОТНОВО Е ПОДПАЛЕН, ПАК ИМА УБИТИ (ВИДЕО)

Двама приети в болница и общо 7 ранени – за това съобщава кметът на украинската столица Киев Виталий Кличко, след като Русия организира поредна масирана комбинирана въздушна атака срещу цели в Украйна. Само че Тимур Ткаченко, военновременен ръководител на Киевската администрация, направи актуализация на данните в своя официален канал в Телеграм – вече 7 убити и 24 ранени, като това със сигурност не са окончателните данни. Кличко уточни след това, че 14 от ранените са приети в болница. Впоследствие Ткачено направи нова корекция - 9 загинали и 46 ранени, а украинската спешна служба съобщи за най-малко 15 сгради, претърпели щети или разрушени от ударите на руските ракети и дронове. Отделно в Киевска област има 1 загинал и 15 ранени. Множество видеа в украински информационни канали в Телеграм показват поредна серия от сериозни щети и разрушения на жилищни сгради в украинската столица. Още снощи, във вечерното си видеообръщение, украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че скоро се очаква поредна нова такава атака. Тя идва обаче много бързо след предишната - само 4 денонощия разлика, като тогава загинаха 31 души и бяха ранени 102 - ОЩЕ: Продължава да расте броят на жертвите след руските атаки срещу Киев (ВИДЕО)

НОВО 20 ОТ РОДНИЯ ТУРИЗЪМ: СВЕТОВНОТО ПО ФУТБОЛ БИЛО ВИНОВНО ЗА СЛАБИЯ СЕЗОН, ЦЕНИТЕ БИЛИ МИНАЛОГОДИШНИТЕ

В началото на сезона се наблюдава 30-40% спад на туристите, но за това има обективни причини. От една страна, негативната кампания на "българомразците", от втора - страхът на чуждите летовници от ценовия шок у нас след приемането на еврото, и от трета - Световното първенство по футбол.

ПРОСТОТИЯ ДО ШИЯ ОТ ДОНАЛД ТРЪМП И ФИФА! НА БРАЗИЛИЯ Ѝ ТРЯБВА ЕДИН ХОЛАНД | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

ФИФА реши да отмени червения картон на нападателя на САЩ Фоларин Балогун за грубото нарушение, което той извърши в 1/16-финалния сблъсък между домакините и Босна и Херцеговина. А часове по-късно Бразилия отпадна от Мондиал 2026, след като загуби своя 1/8-финален сблъсък срещу Норвегия. Тези две събития се превърнаха в основните теми на епизод 14 на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. В епизода беше обсъдена още победата на Англия над Мексико, триумфа на Франция над Парагвай и шансовете на фаворитите за продължаване напред.

НИЕ СМЕ ИМ ДАЛИ УНИВЕРСИТЕТА: ПРОФ. ПАВЛОВ ЗА КОРЕНИТЕ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ В СКОПИЕ И БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМА НА ТЕХЕН МИНИСТЪР

"Скопският университет "Св. св. Кирил и Методий" не е създаден през 1948 и 1949 г., както упорито се твърди в Република Северна Македония, а през 1943 г. от "бугарския фашистички окупатор", както казват те. България хвърля изключително много усилия за културата, образованието, за инфраструктурата в днешната територия на Северна Македония и част от това е създаването на университет", заяви пред Actualno.com дългогодишният преподавател във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и историк проф. Пламен Павлов.

СЛЕД СРЕЩА МЕЖДУ РАДЕВ И ЕРДОГАН: ДОГОВОРЪТ С "БОТАШ" СЕ ЗАМРАЗЯВА ЗА 15 МЕСЕЦА

Договорът между "Булгаргаз" и турската държавна компания "Боташ" се замразява, съобщи пресслужбата на министерския съвет. Решението идва след разговор на четири очи между турският президент Реджеп Ердоган и българският премиер Румен Радев. Замразяването е за 15 месеца като в този период ще се плаща само за използвания капацитет на турската газопреносна мрежа. Започва работа по преработка на договора, като предстои предоговаряне спрямо актуалните пазарни условия.

КАТО БИВШ ТАКСИМЕТРОВ ШОФЬОР ПУТИН ОТЛИЧНО РАЗБИРА В КАКЪВ БЕНЗИНОВ КАПАН Е

Като бивш таксиметров шофьор от Санкт Петербург, Владимир Путин отлично разбира колко е важно разходите за гориво в страната да се поддържат ниски. Това оказва влияние върху цялата икономика. А украинците го разбират още по-добре. Те вече не просто атакуват нефтените рафинерии на Русия, лишавайки я от този важен ресурс, но и засилиха ударите си срещу родния град на диктатора - Санкт Петербург, което има символично значение (отломки от дрон бяха открити дори в двора на двореца Петерхоф - руския Версай, построен по заповед на Петър I). Да не говорим, че това е изключително унижение за Путин. Това се казва в статия на анализатора Джонатан Сингх за The iPaper.

ДОРИ ПОДМАМЕНИ ОТ ПУТИН, САЩ ПРИЗНАХА, ЧЕ СИЛНИТЕ "КАРТИ" СА В УКРАЙНА. РУСИЯ ПОДПРАВЯ ОЩЕ СУПАТА ОТ ЛЪЖИ ЗА КОНСТАНТИНОВКА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Помните ли няколкото поредни изявления на американския президент Доналд Тръмп, в които той твърдеше, че Украйна "няма карти" в защитната битка с Русия? Е, сега вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс призна, че Руската федерация се намира в положение, при което настъпателните ѝ операции не постигат почти нищо на бойното поле. В интервю за The Times той отбеляза, че успехите на Киев спомагат за създаването на необходимите условия за прекратяване на войната, и изтъкна, че украинците трябва да се съсредоточат колкото се може повече върху отбраната, тъй като Русия плаща скъпо за всеки квадратен километър.

THE GUARDIAN: ПАНИКАТА ОТ РУСИЯ СТРУВА МИЛИАРДИ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Парламентът, медиите и мозъчните тръстове са единодушни: военните разходи все още са недостатъчни. Но жертването на вътрешни проекти в името на отбраната е неприемливо, пише в публикуван в The Guardian анализ. Великобритания трябва да намали разходите за отбрана. Това са средства, които могат да бъдат насочени към подкрепа на заетостта, социалните услуги и икономическия растеж.