Ебола продължава да вилнее в ДР Конго, епидемията стремглаво расте нагоре

Броят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго е достигнал 956, включително 247 смъртни случая, съобщиха здравните власти в страната, цитирани от Ройтерс. Данните показват увеличение спрямо предходния ден, когато потвърдените случаи бяха 933, а починалите - 245. Още: Повече от 70 медици са заразени с ебола

Така за последното денонощие са регистрирани 23 нови случая на заболяването и още два смъртни случая.

Властите продължават мерките за ограничаване на разпространението на вируса и проследяването на контактните лица в засегнатите райони.

Какви мерки ще вземе СЗО?

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В разговор с репортери в провинция Итури, където бяха докладвани първите случаи на настоящата епидемия, министър Самюел Роджър Камба заяви, че 80 възстановени пациенти вече са изписани от центровете за лечение на ебола.

Високопоставен служител на Световната здравна организация (СЗО) заяви, че от началото на епидемията от ебола в Демократична република Конго са били заразени с ебола 75 медици, 17 от които са починали.

Смята се е, че ебола се е разпространявала от месеци преди епидемията да бъде обявена за първи път от конгоанските власти на 15 май, което означава, че много медици са били изложени на болестта, преди дори да са разбрали за нейното съществуване. Дори сега здравни служители казват, че запасите от основни предпазни средства, като ръкавици и маски, са на изчерпване.

"Това е наистина висока цена, която системата, здравната система, плаща, защото нямаме достатъчно здравни работници в ДР Конго", каза директорът на СЗО за извънредни ситуации Мари Розлин Белизер на пресконференция чрез видеовръзка от източната част на централноафриканската държава.

ДР Конго е на едно от последните места по брой здравни работници на глава от населението - около 11 на 10 000 души, показват данни на СЗО.

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