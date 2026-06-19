Повече от 70 медици са заразени с ебола

От началото на епидемията от ебола в Демократична република Конго са заразени с ебола 75 медици, 17 от които са починали. Това заяви високопоставен служител на Световната здравна организация (СЗО), цитиран от Ройтерс.

Ебола се е разпространявала още месеци преди епидемията да бъде обявена за първи път от конгоанските власти на 15 май. Поради това много медици са били изложени на болестта, преди дори да са разбрали за нейното съществуване. Дори сега здравни служители казват, че запасите от основни предпазни средства, като ръкавици и маски, са на изчерпване.

"Това е наистина висока цена, която здравната система плаща, защото нямаме достатъчно здравни работници в ДР Конго", каза директорът на СЗО за извънредни ситуации Мари Розлин Белизер на пресконференция.

Още: САЩ призоваха Европа да забрани пътуванията заради епидемията от ебола

ДР Конго е на едно от последните места по брой здравни работници на глава от населението - около 11 на 10 000 души - показват данни на СЗО.

Ударно се разработват 3 ваксини за ебола