Поредно отвличане на голяма група ученички в Нигерия, едно от момичетата е успяло да избяга

Поредното отвличане на голяма група ученички в Нигерия предизвика силна реакция, която отекна чак в САЩ. Въоръжени мъже нападнаха гимназия в Северозападна Нигерия в понеделник преди изгрев слънце, като похитиха 25 момичета, убиха заместник-директора на училището и раниха друг негов служител. Едно от момичета успяло да избяга, съобщи представител на местните власти, цитиран от АФП. Това е поредният случай на отвличане на ученици в тази част на страната, където похищенията за откуп са често явление.

До момента никой не е поел отговорност за новата атака в град Мага, щата Кеби.

Общо над 1500 ученици са били отвлечени в Нигерия след драмата в Чибок през април 2014 г., отбелязва телевизия "Ал Джазира". Конкретно в Чибок групировката "Боко Харам" похити 276 ученички и десетки от тези момичета остават в неизвестност и до момента.

Още: "Бързо и жестоко": Тръмп заплаши с военни действия в Нигерия заради "зверствата" към християните (ВИДЕО)

Президентът Бола Тинубу, който обяви сигурността в страната за един от основните си приоритети, каза, че е натъжен от атаката.

Най-многолюдната африканска държава и най-голяма икономика на континента е измъчвана от редица проблеми в тази сфера, като много региони са засегнати от насилие. Нигерия, където на североизток са активни групировките "Боко Харам" (в превод "Западното образование е светотатство" на езика на народността хауса) и "Ислямска държава", е ключов съюзник на Запада срещу джихадистите в Западна Африка. Други проблеми са бандитизмът, пиратските нападения по крайбрежието, сблъсъците между земеделски и животновъдски общности на север и в централната част от страната, отвличанията за откуп на северозапад, сепаратистките атаки на югоизток и не на последно място - свързаното с петрола насилие.

Конкретно джихадисткото насилие, което тормози Североизточна Нигерия от 2009 г., отне живота на над 40 хиляди души и принуди около два милиона да напуснат домовете си, отбелязва Франс прес.

НАСИЛИЕТО В НИГЕРИЯ ВЪВ ФОКУСА НА ТРЪМП

Още: ООН призова "Боко Харам" да освободи останалите отвлечени ученички в Нигерия

Новият случай на отвличане в Нигерия получи внимание чак в САЩ, където републиканецът от Камарата на представителите Райли Мур призова хората да се молят за похитените ученички, посочва Франс прес. "Макар че не сме запознати с всички подробности около тази ужасна атака, ние знаем, че тя е била извършена в християнски анклав в Северна Нигерия", написа Мур в "Екс".

Впрочем от полицията в щата Кеби заявиха пред АФП, че "всички (отвлечени момичета) са мюсюлманки".

Коментарът на Мур е в унисон с изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, който предупреди дори за евентуална военна намеса в Нигерия, след като в американските консервативни кръгове се заговори за геноцид срещу християните в западноафриканската държава.

Нигерия потвърди, че 21 похитени от „Боко харам” ученички са освободени