Арести на голи туристи на Хеопсовата пирамида

Египетските органи на реда са арестували трима туристи, които са позирали голи зад Хеопсовата пирамида, нарушавайки законите и нормите за приличие в Египет, съобщи в. “Ал Ахрам”. Египетските сили за сигурност са ги задържали веднага.

По време на разпита туристите са направили признания, като са обяснили, че не познават египетското законодателство, което забранява подобно поведение, както и са пояснили, че такива действия не са криминализирани в родните им държави.

Подаден е полицейски доклад, а тримата са предадени на прокуратурата. Националността на задържаните не се съобщава.

Това не е първият подобен случай. В края на 2018 г. видеоклип, разпространяващ се в социалните мрежи, предизвика вълнение в Египет, след като показа двойка, която се катери по една от трите пирамиди в Гиза и на върха двамата позират голи.

