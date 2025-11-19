Студио Actualno:

19 ноември 2025, 12:27 часа 280 прочитания 0 коментара
Още една руска лъжа умря: Умеров се появи до Зеленски (ВИДЕО)

Секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна и бивш министър на отбраната на Украйна Рустем Умеров посрещна лично украинския президент Володимир Зеленски в Истанбул. Там вероятно ще има среща със Стив Уиткоф, представителя на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток - Зеленски има обаче на първо място с турския си колега Реджеп Ердоган. Вече има информация, че няма да има среща с Уиткоф изобщо - Още: САЩ водят тайни мирни преговори с Русия за край на войната в Украйна?

От началото на седмицата кремълската пропаганда упорито лансира, че Умеров е избягал в Турция или САЩ, защото се е уплашил, че ще бъде подведен под отговорност, тъй като антикорупционното разследване "Енергоатом" в Украйна ще се разшири. Без изненада, това се оказа лъжа - Още: Корупционната афера с бившия бизнес партньор на Зеленски влияе силно на хоризонта за мир. ATACMS - какво стана? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Войната гори с пълна сила

И докато пак мъждука някаква надежда да се тръгне към истински преговори за мир в Украйна, войната с Русия не спира и за секунда. Успешен украински удар с дронове има срещу голяма ел. подстанция в Рязанска област. "Падащи отломки предизвикаха пожар в индустриален обект, но пожарът беше бързо овладян. Според предварителните данни няма пострадали, а материалните щети се оценяват", уведоми губернаторът на областта Павел Малков в канала си в Телеграм.

Масирана руска комбинирана въздушна атака порази много населени места и в Украйна. В Лвов беше унищожена производствена верига на Pizza Hot, както и енергиен обект. Руски телеграм канали сигнализираха, че изтребители МиГ-31 са във въздуха, а с тях се изстрелват свръхзвуковите ракети "Кинжал". Украинските ВВС потвърдиха, но преди около час и нещо публикуваха "отбой" в официалния си канал в Телеграм.

Още: 524 ракети и дронове: Русия пося смърт в Западна Украйна, нивото на хлор в Тернопол е завишено (ВИДЕО)

