Още една руска лъжа умря: Умеров се появи до Зеленски (ВИДЕО)

Секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна и бивш министър на отбраната на Украйна Рустем Умеров посрещна лично украинския президент Володимир Зеленски в Истанбул. Там вероятно ще има среща със Стив Уиткоф, представителя на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток - Зеленски има обаче на първо място с турския си колега Реджеп Ердоган. Вече има информация, че няма да има среща с Уиткоф изобщо - Още: САЩ водят тайни мирни преговори с Русия за край на войната в Украйна?

От началото на седмицата кремълската пропаганда упорито лансира, че Умеров е избягал в Турция или САЩ, защото се е уплашил, че ще бъде подведен под отговорност, тъй като антикорупционното разследване "Енергоатом" в Украйна ще се разшири. Без изненада, това се оказа лъжа - Още: Корупционната афера с бившия бизнес партньор на Зеленски влияе силно на хоризонта за мир. ATACMS - какво стана? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Zelensky arrives in Ankara for talks with Erdoğan



The Ukrainian president said he is traveling to Turkey to restart peace negotiations.



Media earlier reported that he may also meet in Ankara with Trump's representative, Steve Witkoff.

Войната гори с пълна сила

И докато пак мъждука някаква надежда да се тръгне към истински преговори за мир в Украйна, войната с Русия не спира и за секунда. Успешен украински удар с дронове има срещу голяма ел. подстанция в Рязанска област. "Падащи отломки предизвикаха пожар в индустриален обект, но пожарът беше бързо овладян. Според предварителните данни няма пострадали, а материалните щети се оценяват", уведоми губернаторът на областта Павел Малков в канала си в Телеграм.

A strike hit the Ryazanskaya GRES Novomichurinsk Power Station in Ryazan region overnight, with Russian channels claiming units 4 and 5 were completely destroyed. Another blow to Russia's power infrastructure.

Масирана руска комбинирана въздушна атака порази много населени места и в Украйна. В Лвов беше унищожена производствена верига на Pizza Hot, както и енергиен обект. Руски телеграм канали сигнализираха, че изтребители МиГ-31 са във въздуха, а с тях се изстрелват свръхзвуковите ракети "Кинжал". Украинските ВВС потвърдиха, но преди около час и нещо публикуваха "отбой" в официалния си канал в Телеграм.

In Lviv, a Russian missile strike sparked fires at food industry warehouses, destroying the production site of the Pizza Hot restaurant chain. One of many attacks on civilian infrastructure overnight.

In Lviv region, an energy facility was damaged by a Russian strike. A woodworking plant and a warehouse were also hit, with large fires still burning, particularly at a civilian tire storage site on the city's outskirts. Emergency crews are struggling to contain the blaze due to…

