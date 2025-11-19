Окончателно: Жертвите на домашно насилие няма да бъдат разхождани по институции

Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие днес беше приет от Министерски съвет, обяви вицепремиерът Атанас Зафиров на брифинг след заседанието.

С него се уреждат основните процедури по подаване на сигнали, без да се налага жертвите да обикалят от една институция в друга. "Механизмът урежда основните процедури на взаимодействие между всички ангажирани страни – органите на изпълнителната власт, местната власт, социалните услуги, кризисните центрове и неправителствените организации, които предоставят защита и подкрепа", уточни Зафиров.

Целта на текстовете е всички действия да бъдат синхронизирани и във всеки конкретен случай да има ефективна, адекватна защита "без жертвата да бъде постоянно разкарвана от институция в институция и да разказва историята си по няколко пъти, както на практика се получаваше досега", допълни министърът.

Единната система вече е факт

Механизмът предвижда ного ясен ред и механизъм за отговорност, правомощия и пътна карта за начин на работа между институциите.

Източник: БГНЕС

"В момента имаме адекватно законодателство по отношение на превенцията на домашното насилие. Разкриваме регионални центрове за правни консултации с адвокатските колегии. Увеличихме с над 50%, около 5 млн. лева, финансирането за безплатна адвокатска помощ с фокус върху жертвите на домашно насилие. Създадохме ясни правила кой за какво е отговорен и когато пострадал се обърне към някоя институция, да не е необходимо да обикаля по гишетата. Над 53 000 са сигналите за домашно насилие през 2024 г., от тях са издадени над 5000 ограничителни заповеди. За тази година над 70% от досъдебните производства са за телесни повреди. Ясно е разписано взаимодействието, когато са засегнати деца – така всяко дете в риск се третира не само като свидетел, а като самостоятелна жертва, със специфична закрила и включване на органите за закрила на детето", коментира Зафиров.

Той отчита като успех факта, че от днес законът срещу домашното насилие ще заработи като единна система. Координационният механизъм урежда основните процедури на взаимодействие между всички ангажирани страни, органите на изпълнителната власт, местната власт, социалните услуги, кризисните центрове и НПО-тата, които предоставят съответната защита и подкрепа.

"Аз съм изключително доволен, че имаме работещ инструмент, който подрежда целия път на пострадалите от първия сигнал до трайната защита и подкрепата. През последните години данните от съдилищата прокуратурата и МВР показват траен и тревожен ръст на случите на домашно насилие и делата защита. В редица райони делата по Закона за защита от домашно насилие растат с 25 до 30% годишно, включително и по отношение на деца. Това не са просто цифри, защото зад всяко дело стои конкретен човек, човешка съдба, конкретна травма", каза още Зафиров, цитиран от Нова тв.

