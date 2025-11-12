Трагедия в Средиземно море: Десетки мигранти загинаха край Либия

Поредна трагедия. 42 души са смятани за загинали, след като лодка с десетки мигранти потъна край либийското крайбрежие на 3 ноември, съобщи международната организация по миграцията към ООН. По данни на организацията седем души са били спасени. Лодката е превозвала общо 49 мигранти - 47 мъже и две жени. Тя е отплавала от бреговете на Либия пет дни преди трагедията.

На 8 ноември либийските власти са провели издирвателни и спасителни операции, в рамките на които са открили оцелелите. Останалите 42 души се водят за изчезнали и се предполага, че са мъртви.

Трагичен инцидент с мигранти имаше и у нас преди дни. Шестима души загинаха, след гонка между екипи на „Гранична полиция“ и кола с румънска регистрация, която превозвала нелегални мигранти. Автомобилът е излетял от пътя и се е озовал в бургаското езеро Вая.

Мъж пък бе арестуван за контрабанда на мигранти към гръцки острови. Той и неговите сътрудници са използвали луксозни яхти, организиращи фалшиви „парти" круизи, за да превозват мигранти до космополитни дестинации като Миконос и Санторини, като са таксували между 8 000 и 10 000 евро на човек.