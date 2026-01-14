Путин, никога не си там, когато ни трябваш: Във Венецуела нарекоха "фикция" военния съюз с Русия

Докато диктаторът Владимир Путин фокусира вниманието си върху войната на Русия в Украйна, неговите стратегически съюзници по целия свят се чувстват пренебрегнати, или дори по-зле - напълно изоставени. Във Венецуела официалните лица вече смятат, че дългогодишните им отношения с Москва в областта на сигурността са били само на хартия. Те не са единствените - от Сирия, през Иран, до Куба през последните 13 месеца авторитарните режими, които преди се възползваха от близките си връзки с Кремъл, установиха, че руската подкрепа липсва, когато е най-необходима.

Руското разузнаване не си е свършило работата във Венецуела

Почти 10 дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро при американска операция в самата южноамериканска страна държавният апарат за сигурност проведе разследване за това как техният лидер е попаднал в клопката на САЩ, съобщава Bloomberg. Добавя се, че в частен план официалните лица са изразили недоволство от неуспеха на кубинските и руските им партньори да го защитят.

Служителите в Каракас считат, че руските разузнавателни агенции, на които са разчитали, не са идентифицирали уязвимости и не са предоставили конкретна информация за заплахата за Мадуро въпреки многократните публични сигнали от Доналд Тръмп.

Снимка: Kremlin.ru

Руската ПВО се е оказала неефективна

Венецуелските служители са разочаровани и от факта, че руските системи за противовъздушна отбрана С-300 и "Бук-M2" не са успели да защитят въздушното пространство на Венецуела: Руските ПВО във Венецуела дори не са били свързани с радари: Ето защо САЩ влязоха в страната като у дома си.

Русия не е предоставила адекватна техническа подкрепа, за да гарантира ефективността на системите, оплакват се цитираните официални лица. Те добавят, че руските киберзащити не са били изведени от строя, когато САЩ са прекъснали електрозахранването на големи части от Каракас, докато са залавяли Мадуро.

Срив в доверието

Развитието на събитията е довело до срив на доверието в партньорството за сигурност между Венецуела, Куба и Русия, добавя Bloomberg.

Въпреки че руското външно министерство е издало официално изявление, в което осъжда „нарушението на ключови принципи на международното право“, самият диктатор Владимир Путин не е коментирал публично действията на САЩ. Въпреки гнева си от действията на Вашингтон Москва сега счита отношенията си със САЩ за по-важни от тези с Венецуела, цитира медията друг източник, запознат с позицията на Кремъл.

Оплаквания за това, че Русия изоставя партньорите си, се чуват редовно през последните години. Руските миротворци например не направиха нищо, когато армията на Азербайджан нахлу в населения с етнически арменци оспорван регион Нагорни Карабах и го превзе за около ден-два през есента на 2023 г. Това сериозно влоши отношенията на Ереван с Москва: По адрес на Путин: Нищо не направихте да ни помогнете - арменският премиер за Нагорни Карабах.

Освен това руските сили с присъствие в Сирия се разбягаха като дявол от тамян, когато през декември 2024 г. коалицията, водена от "Хаят Тахрир аш-Шам", организира светкавична офанзива към Дамаск и свали съюзника на Кремъл - диктатора Башар Асад: Руснаците с блъф, а после бягство: Ал-Шараа разказа за фиаското на Путин да спаси Асад преди 1 година (ВИДЕО).

И от Иран се чуха подобни гласове в началото на 2025 г., които се засилиха и след безучастното поведение на Русия по време на 12-дневната война с Израел през юни миналата година: Иран си каза всичко: Руснаците ни лъгаха, а Асад спря нов фронт срещу Израел.