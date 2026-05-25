Да катастрофираш в слон: Инцидент със загинали в Уганда (ВИДЕО)

25 май 2026, 18:28 часа
Най-малко трима души са загинали след като превозното им средство се е сблъскало със слон в национален парк в Уганда, съобщиха BBC, позовавайки се на информация на властите. Полицията съобщи, че четирима други души са ранени при инцидента в Националния парк „Мърчисън Фолс“ в северозападната част на страната в неделя вечерта. В превозното средство са се возили седем служители от Приходната администрация на Уганда (URA).

Колата е пътувала от град Аруа обратно към столицата Кампала, когато е станал сблъсъкът, съобщиха от полицията на Уганда по време на предаването X.

Ранените са били откарани по спешност в местна болница, а по-късно и в Кампала за лечение, се казва в съобщението.

 

Какво е състоянието на слона?

Длъжностните лица не са предоставили информация за състоянието на слона.

Угандийската служба за дивата природа призова шофьорите да внимават за животни, пресичащи пътищата.

„На шофьорите, пътуващи през защитени зони, се препоръчва силно да шофират внимателно, тъй като дивите животни често пресичат пътищата“, се казва още в съобщението.

Автомобилните катастрофи са често срещани в Уганда, а инцидентите с участието на диви животни и хора също се увеличават, тъй като разширяващите се общности навлизат в защитени зони с диви животни.

Уганда слон катастрофа
Деница Китанова
