Да катастрофираш в слон: Инцидент със загинали в Уганда (ВИДЕО)

Най-малко трима души са загинали след като превозното им средство се е сблъскало със слон в национален парк в Уганда, съобщиха BBC, позовавайки се на информация на властите. Полицията съобщи, че четирима други души са ранени при инцидента в Националния парк „Мърчисън Фолс“ в северозападната част на страната в неделя вечерта. В превозното средство са се возили седем служители от Приходната администрация на Уганда (URA).

Колата е пътувала от град Аруа обратно към столицата Кампала, когато е станал сблъсъкът, съобщиха от полицията на Уганда по време на предаването X.

Ранените са били откарани по спешност в местна болница, а по-късно и в Кампала за лечение, се казва в съобщението.

pic.twitter.com/0BW5cRmXHd

Breaking news:

Of three Uganda Revenue Authority staff, including tax educator Robert Wamala @RWLumanyika , dying near Karuma after their vehicle hit an elephant that then overturned and crushed the car.



Multiple Ugandan news outlets and X users have… — Elite News Uganda (@KeefaCom) May 25, 2026

Какво е състоянието на слона?

Длъжностните лица не са предоставили информация за състоянието на слона.

Угандийската служба за дивата природа призова шофьорите да внимават за животни, пресичащи пътищата.

„На шофьорите, пътуващи през защитени зони, се препоръчва силно да шофират внимателно, тъй като дивите животни често пресичат пътищата“, се казва още в съобщението.

Автомобилните катастрофи са често срещани в Уганда, а инцидентите с участието на диви животни и хора също се увеличават, тъй като разширяващите се общности навлизат в защитени зони с диви животни. ОЩЕ: Подплашен слон гази всичко по пътя си в Индия, един човек е загинал (ВИДЕО)